कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळीच्या पार्टीसाठी ऑर्डर केली दारु, एका चुकीमुळे कंपनीचं निघाल दिवाळं; इतकं नुकसान झालं की...

Diwali Online Fraud: देशभरात दिवाळीचा उत्साह पाहायला मिळतो. घरापासून ऑफिसपर्यंत सर्व ठिकाणी दिवाळीचं सेलिब्रेशन सुरु आहे. ऑफिसमध्ये कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला जातोय. तसेच पार्टीचे आयोजनदेखील केलं जातंय. पण ऑफिस कर्मचाऱ्यांसाठी ठेवलेली अशीच एक पार्टी कंपनीला महागात पडलीय. कंपनीने ऑफिस कर्मचाऱ्यांसाठी दारु ऑर्डर केली. पण पुढे जे झालं ते खूपच धक्कादायक होतं. काय झालंय नेमकं? सविस्तर जाणूनघेऊया
मुंबईतील विलेपार्ले पूर्व भागातील एका प्रमुख चित्रपट उत्पादन संस्थेच्या प्रशासकीय प्रमुख एम. एम. भावेश यांना दिवाळीच्या उत्सवात कर्मचारी मंडळींसाठी मद्याची मोठी ऑर्डर देण्याच्या प्रयत्नात मोठा धक्का बसला. १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी ११:३० वाजता त्यांनी गुगल सर्चद्वारे एका दुकानाचा संपर्क शोधला आणि लगेचच ९ लाख रुपयांच्या मद्यसाठ्याची खरेदीची बोलणी सुरू केली. ही ऑर्डर दिवाळी पार्टीसाठी होती, ज्यामुळे ते उत्साही होते, पण शेवटी ही उत्सुकता त्यांना महागात पडली आणि त्यांच्या कंपनीच्या खात्यातून ६.७५ लाख रुपये बेकायदेशीररित्या काढले गेले.
गुगलवरून मिळालेल्या नंबरवरून कॉल केल्यावर स्वतःला दुकानाचे व्यवस्थापक अजय कुमार म्हणून ओळख करून देणारा व्यक्ती भावेश यांच्याशी बोलला. ऑर्डरची किंमत इतकी मोठी असल्याने अजयने सुरुवातीला ५० टक्के रक्कम, म्हणजे ४.५ लाख रुपये आधीच भरावे, अशी सूचना दिली. त्यानंतर व्हॉट्सअॅपवर पाठवलेल्या बिलात टीआयएन क्रमांक आणि इतर तपशील इतके खरे दिसले की, भावेश यांना संशय वाटला नाही. यामुळे त्यांनी विश्वास ठेवून पुढील पावले टाकली. जे पुढे जाऊन खूप महागात पडले.
ऑर्डर निश्चित झाल्यानंतर काही क्षणांतच एका नवीन व्यक्तीचा फोन आला, जो स्वतःला दुकानाचे जनरल मॅनेजर सांगितला. त्याने स्पष्टपणे सांगितले की पूर्ण रक्कम न भरल्यास डिलिव्हरी शक्य नाही. भावेश यांनी रागावून ऑर्डर रद्द करण्याचा प्रयत्न केला, पण जीएमने २५ टक्के रक्कम ताबडतोब आणि उरलेली डिलिव्हरीवेळी देण्याची जबरदस्ती केली. या दबावाखाली भावेश यांनी २.२५ लाख रुपये संस्थेच्या बँक खात्यातून ट्रान्सफर केले. मात्र, यानंतर आणखी ४.५ लाख रुपये खात्यातून गायब झाले, एकूण ६.७५ लाखांचे नुकसान करून.
रक्कम भरल्यानंतरही कोणताही मद्य स्टॉक डिलिव्हर झाला नाही. यानंतर भावेश यांना हळूहळू शंका येऊ लागली आणि त्यांनी ताबडतोब विलेपार्ले पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. ही एक कुटिल ऑनलाइन फसवणुकीची घटना आहे, ज्यात गुगल सर्च आणि व्हॉट्सअॅपचा गैरवापर करण्यात आल्याची माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली. ही बाब उघड झाल्यानंतर कंपनीत खळबळ उडाली.
तक्रार नोंदवताच विलेपार्ले पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. अजय कुमार आणि जीएमच्या ओळखीच्या माहितीसह सायबर तपास सुरू केला आहे. ऑनलाइन खरेदीवेळी काय सावधगिरी बाळगायची हे यातून लक्षात येते. दिवाळीसारख्या उत्सवकाळात फसवणुकीचे प्रमाण वाढते, त्यामुळे अशा घटनांतून शिकवण घेणं गरजेचं असतं.
