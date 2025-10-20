English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळीच्या पार्टीसाठी ऑर्डर केली दारु, एका चुकीमुळे कंपनीचं निघाल दिवाळं; इतकं नुकसान झालं की...

Diwali Online Fraud: दिवाळीच्या उत्सवात कर्मचारी मंडळींसाठी मद्याची मोठी ऑर्डर देण्याच्या प्रयत्नात कंपनीला मोठा धक्का बसला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 20, 2025, 08:05 AM IST
ऑनलाईन फ्रॉड

Diwali Online Fraud: देशभरात दिवाळीचा उत्साह पाहायला मिळतो. घरापासून ऑफिसपर्यंत सर्व ठिकाणी दिवाळीचं सेलिब्रेशन सुरु आहे. ऑफिसमध्ये कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला जातोय. तसेच पार्टीचे आयोजनदेखील केलं जातंय. पण ऑफिस कर्मचाऱ्यांसाठी ठेवलेली अशीच एक पार्टी कंपनीला महागात पडलीय. कंपनीने ऑफिस कर्मचाऱ्यांसाठी दारु ऑर्डर केली. पण पुढे जे झालं ते खूपच धक्कादायक होतं. काय झालंय नेमकं? सविस्तर जाणूनघेऊया 

मुंबईतील विलेपार्ले पूर्व भागातील एका प्रमुख चित्रपट उत्पादन संस्थेच्या प्रशासकीय प्रमुख एम. एम. भावेश यांना दिवाळीच्या उत्सवात कर्मचारी मंडळींसाठी मद्याची मोठी ऑर्डर देण्याच्या प्रयत्नात मोठा धक्का बसला. १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी ११:३० वाजता त्यांनी गुगल सर्चद्वारे एका दुकानाचा संपर्क शोधला आणि लगेचच ९ लाख रुपयांच्या मद्यसाठ्याची खरेदीची बोलणी सुरू केली. ही ऑर्डर दिवाळी पार्टीसाठी होती, ज्यामुळे ते उत्साही होते, पण शेवटी ही उत्सुकता त्यांना महागात पडली आणि त्यांच्या कंपनीच्या खात्यातून ६.७५ लाख रुपये बेकायदेशीररित्या काढले गेले.

फसवणुकीची सुरुवात कशी झाली?

गुगलवरून मिळालेल्या नंबरवरून कॉल केल्यावर स्वतःला दुकानाचे व्यवस्थापक अजय कुमार म्हणून ओळख करून देणारा व्यक्ती भावेश यांच्याशी बोलला. ऑर्डरची किंमत इतकी मोठी असल्याने अजयने सुरुवातीला ५० टक्के रक्कम, म्हणजे ४.५ लाख रुपये आधीच भरावे, अशी सूचना दिली. त्यानंतर व्हॉट्सअॅपवर पाठवलेल्या बिलात टीआयएन क्रमांक आणि इतर तपशील इतके खरे दिसले की, भावेश यांना संशय वाटला नाही. यामुळे त्यांनी विश्वास ठेवून पुढील पावले टाकली. जे पुढे जाऊन खूप महागात पडले. 

आधी पैसे भरले आणि...

ऑर्डर निश्चित झाल्यानंतर काही क्षणांतच एका नवीन व्यक्तीचा फोन आला, जो स्वतःला दुकानाचे जनरल मॅनेजर सांगितला. त्याने स्पष्टपणे सांगितले की पूर्ण रक्कम न भरल्यास डिलिव्हरी शक्य नाही. भावेश यांनी रागावून ऑर्डर रद्द करण्याचा प्रयत्न केला, पण जीएमने २५ टक्के रक्कम ताबडतोब आणि उरलेली डिलिव्हरीवेळी देण्याची जबरदस्ती केली. या दबावाखाली भावेश यांनी २.२५ लाख रुपये संस्थेच्या बँक खात्यातून ट्रान्सफर केले. मात्र, यानंतर आणखी ४.५ लाख रुपये खात्यातून गायब झाले, एकूण ६.७५ लाखांचे नुकसान करून.

रक्कम भरल्यानंतरही डिलिव्हरी नाही 

रक्कम भरल्यानंतरही कोणताही मद्य स्टॉक डिलिव्हर झाला नाही. यानंतर भावेश यांना हळूहळू शंका येऊ लागली आणि त्यांनी ताबडतोब विलेपार्ले पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. ही एक कुटिल ऑनलाइन फसवणुकीची घटना आहे, ज्यात गुगल सर्च आणि व्हॉट्सअॅपचा गैरवापर करण्यात आल्याची माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली. ही बाब उघड झाल्यानंतर कंपनीत खळबळ उडाली.

काय मिळते शिकवण?

तक्रार नोंदवताच विलेपार्ले पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. अजय कुमार आणि जीएमच्या ओळखीच्या माहितीसह सायबर तपास सुरू केला आहे. ऑनलाइन खरेदीवेळी काय सावधगिरी बाळगायची हे यातून लक्षात येते. दिवाळीसारख्या उत्सवकाळात फसवणुकीचे प्रमाण वाढते, त्यामुळे अशा घटनांतून शिकवण घेणं गरजेचं असतं. 

FAQ

१. मुंबईतील चित्रपट निर्मिती कंपनीच्या प्रशासकीय प्रमुखाला कशी फसवणूक झाली?

विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई येथील एका चित्रपट निर्मिती कंपनीचे प्रशासकीय प्रमुख एम. एम. भावेश यांनी दिवाळी पार्टीसाठी १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ऑनलाइन वाईन शॉपमधून ९ लाख रुपयांची मद्याची ऑर्डर दिली. गुगलवरून मिळालेल्या संपर्क क्रमांकावरून अजय कुमार नावाच्या व्यक्तीने ५०% रक्कम आगाऊ मागितली. व्हॉट्सअॅपवर पाठवलेले खरे वाटणारे इनव्हॉइस आणि टीआयएन क्रमांकामुळे विश्वास बसला. त्यांनी २.२५ लाख रुपये आणि नंतर ४.५ लाख रुपये ट्रान्सफर केले, परंतु डिलिव्हरी मिळाली नाही, ज्यामुळे त्यांचे ६.७५ लाखांचे नुकसान झाले.

२. फसवणुकीत कोणत्या युक्त्या वापरल्या गेल्या?

फसवणूक करणाऱ्यांनी गुगल सर्च आणि व्हॉट्सअॅपचा गैरवापर केला. अजय कुमार नावाच्या व्यक्तीने स्वतःला दुकानाचा व्यवस्थापक म्हणून सादर केले आणि खरे वाटणारे इनव्हॉइस पाठवले. नंतर स्वतःला जनरल मॅनेजर म्हणणाऱ्या दुसऱ्या व्यक्तीने पूर्ण रक्कम किंवा २५% अतिरिक्त पेमेंटचा दबाव टाकला. या दबावाखाली भावेश यांनी पैसे ट्रान्सफर केले, परंतु डिलिव्हरी न मिळाल्याने फसवणूक उघड झाली. यामुळे ऑनलाइन व्यवहारात सावधगिरीची गरज दिसून येते.

३. या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

भावेश यांनी विलेपार्ले पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. सायबर फसवणुकीचा तपास सुरू झाला असून, अजय कुमार आणि तथाकथित जनरल मॅनेजर यांच्या माहितीचा शोध घेतला जात आहे. पोलिसांनी ही घटना ऑनलाइन फसवणुकीचा प्रकार असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकरणामुळे मोठ्या रकमेच्या ऑनलाइन खरेदीत सत्यापनाची गरज अधोरेखित झाली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Mumbai newsmumbai policeMumbai crime newsमुंबई न्यूजमुंबई पोलीस

