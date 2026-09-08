/मुंबईत आणखी एक गणेश मुर्ती दुर्घटना, 15 फूट मुर्ती ट्रॉलीवरुन कोसळली; ठाकरेंच्या खासदाराचे पालिकेवर गंभीर आरोप!

गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत गणेशमूर्ती वाहतुकीदरम्यान आणखी एक दुर्घटना घडली आहे. धारावीतील प्रेम नगर, व्ही. बी. नगर परिसरातील ओम शक्ती फाऊंडेशनची सुमारे 15 फूट उंच गणेशमूर्ती ट्रॉलीवरून कोसळली. शीतल तलावाजवळील स्पीड ब्रेकरवरून ट्रॉली नेत असताना हा प्रकार घडला. या घटनेत ट्रॉलीजवळ असलेल्या एका व्यक्तीला किरकोळ दुखापत झाली असून त्याच्यावर भाभा रुग्णालयात प्रथमोपचार करण्यात आले. दरम्यान, माजी खासदार विनायक राऊत यांनी या घटनेसाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाला जबाबदार धरत रस्त्यांच्या स्थितीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
ओम शक्ती फाऊंडेशनकडून प्रेम नगर, धारावी, व्ही. बी. नगर परिसरातील बैल बाजार येथून 15 फूट उंच गणेशमूर्ती आणली जात होती. मूर्ती ट्रॉलीवर ठेवून ती पुढे नेली जात असताना शीतल तलावाजवळ स्पीड ब्रेकरवर हा अपघात झाला. स्पीड ब्रेकर ओलांडताना मूर्तीचा तोल गेला आणि ती थेट ट्रॉलीवरून खाली कोसळली.
मूर्ती कोसळत असताना ट्रॉलीजवळ उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीला किरकोळ दुखापत झाली. त्याला तातडीने भाभा रुग्णालयात नेण्यात आलं. रुग्णालयात त्याच्यावर प्रथमोपचार करण्यात आल्याची माहिती आहे. या दुर्घटनेत मोठी जीवितहानी झाली नसली तरी गणेशमूर्ती वाहतुकीदरम्यान सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
दुर्घटनेनंतर संबंधित गणेशमूर्तीचे शीतल तलावात विसर्जन करण्यात आले. मूर्ती ट्रॉलीवरून कोसळल्यानंतर पुढील प्रक्रिया कशी करण्यात आली, याबाबत उपलब्ध माहितीनुसार मूर्तीचे विसर्जन त्याच तलावात करण्यात आले आहे.
या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना माजी खासदार विनायक राऊत यांनी मुंबई महापालिका प्रशासनावर निशाणा साधला. मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था खराब असल्याने गणेशमूर्ती वाहतूक करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या मते, मूर्ती वाहतूक करताना कितीही काळजी घेतली तरी रस्त्यांवरील खड्डे आणि खराब पृष्ठभागामुळे अशा दुर्घटना घडण्याची शक्यता वाढते.
विनायक राऊत यांनी मुंबईतील रस्त्यांच्या स्थितीवर थेट सवाल उपस्थित केला. “मुंबईतील रस्ते खराब झाले आहेत. खड्ड्यांमुळे हे अपघात होत असतात,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या दुर्घटनेसाठी पालिका प्रशासन आणि रस्त्यांवरील खड्डे सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांबाबत पालिका प्रशासनाची स्वतंत्र प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
राऊत यांनी केवळ रस्त्यांच्या प्रश्नावरच बोट ठेवलं नाही, तर गणेशमूर्तींच्या उंचीबाबतही विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. अतिशय उंच मूर्ती तयार केल्याने त्यांची वाहतूक आणि सुरक्षित हाताळणी अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते, असं त्यांनी सूचित केलं. त्यामुळे गणेशमूर्तीची उंची आणि वाहतुकीदरम्यानची सुरक्षितता यांचा समतोल साधण्याची गरज असल्याचं त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होतं.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील रस्त्यांच्या स्थितीवरून राऊत यांनी पालिकेला थेट प्रश्न विचारला. “गणेशोत्सव आला तरी खड्डेमुक्त रस्ते करणार की नाही?”, असा सवाल त्यांनी केला. गणेशमूर्तींची वाहतूक, भाविकांची गर्दी आणि विसर्जन मिरवणुका लक्षात घेता रस्ते सुरक्षित असणं महत्त्वाचं असल्याचं या घटनेतून पुन्हा अधोरेखित झालं आहे.