English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 33 नव्हे अवघ्या 12 तासांमध्ये मुंबईतून दिल्ली, राष्ट्रीय महामार्ग 4 संदर्भात मोठी अपडेट!

33 नव्हे अवघ्या 12 तासांमध्ये मुंबईतून दिल्ली, राष्ट्रीय महामार्ग 4 संदर्भात मोठी अपडेट!

Mumbai to Delhi:   मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय द्रुतगती महामार्गाची आतुरतेने वाट पाहिली जातेय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 8, 2026, 09:58 PM IST
33 नव्हे अवघ्या 12 तासांमध्ये मुंबईतून दिल्ली, राष्ट्रीय महामार्ग 4 संदर्भात मोठी अपडेट!
राष्ट्रीय महामार्ग 4

Mumbai to Delhi: मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-दिल्ली बुलेट ट्रेनच्या उद्घाटनाची आतुरतेने वाट पाहिली जातेय. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​यांनी एक मोठी अपडेट शेअर केली. या द्रुतगती महामार्गामुळे दिल्ली आणि मुंबईमधील प्रवासाचा वेळ 12 तासांपर्यंत कमी होणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्ण होण्याची नवीन मुदत

दिल्ली ते मुंबई जोडणारा हा महत्त्वाचा एक्सप्रेसवे आता 2027 पर्यंत पूर्णत्वास जाणार आहे. यापूर्वी मार्च 2024 ही मुदत ठरलेली होती, पण आता सुमारे दोन वर्षे उशीर झाला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी ही माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.

कामाची सद्यस्थिती

संपूर्ण 1350 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गाचे काही भाग आधीच वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. विशेषतः मध्य प्रदेश-राजस्थान आणि गुजरातमधील काही टोल रस्ते सुरू झाले आहेत. गुजरात आणि मध्य प्रदेश सीमेवरील उर्वरित छोटा भाग लवकरच खुला होण्याची शक्यता आहे.

उशीराचे कारण

मूळ नियोजनानुसार हा प्रकल्प 2024 मध्ये पूर्ण व्हायचा होता. परंतु विविध अडचणींमुळे कामात तब्बल दोन वर्षांचा खंड पडला. आता सरकारने 2027 ही अंतिम मुदत निश्चित केलीय.

प्रवासवेळेतील मोठी बचत

सध्या दिल्लीहून मुंबईला जाण्यास साधारण 33 तास लागतात. हा एक्सप्रेसवे सुरू झाल्यावर हा प्रवास फक्त 12 तासांत पूर्ण होणार आहे. म्हणजेच जवळपास 21 तासांची बचत होणार आहे.

पाच राज्यांना फायदा

हा मार्ग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यांतून जाईल. यामुळे या राज्यांमधील व्यापार, वाहतूक, पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

सरकारची मोठी गुंतवणूक

रस्ते विकासासाठी केंद्र सरकारने सध्याच्या अर्थसंकल्पात तब्बल 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. हा एक्सप्रेसवे हा देशातील सर्वात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांपैकी एक आहे. यामुळे देशाच्या कनेक्टिव्हिटीमध्ये खूप मोठी सुधारणा होणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
mumbai to delhiMumbai to Delhi in 12 hoursUnion MinisterHarsh MalhotraNE-4 project

इतर बातम्या

पुन्हा आमदार म्हणून निवडून येणं उद्धव ठाकरेंसाठी सोप्प नाही...

महाराष्ट्र बातम्या