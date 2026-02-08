33 नव्हे अवघ्या 12 तासांमध्ये मुंबईतून दिल्ली, राष्ट्रीय महामार्ग 4 संदर्भात मोठी अपडेट!

Mumbai to Delhi: मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-दिल्ली बुलेट ट्रेनच्या उद्घाटनाची आतुरतेने वाट पाहिली जातेय. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी एक मोठी अपडेट शेअर केली. या द्रुतगती महामार्गामुळे दिल्ली आणि मुंबईमधील प्रवासाचा वेळ 12 तासांपर्यंत कमी होणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
दिल्ली ते मुंबई जोडणारा हा महत्त्वाचा एक्सप्रेसवे आता 2027 पर्यंत पूर्णत्वास जाणार आहे. यापूर्वी मार्च 2024 ही मुदत ठरलेली होती, पण आता सुमारे दोन वर्षे उशीर झाला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी ही माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
संपूर्ण 1350 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गाचे काही भाग आधीच वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. विशेषतः मध्य प्रदेश-राजस्थान आणि गुजरातमधील काही टोल रस्ते सुरू झाले आहेत. गुजरात आणि मध्य प्रदेश सीमेवरील उर्वरित छोटा भाग लवकरच खुला होण्याची शक्यता आहे.
मूळ नियोजनानुसार हा प्रकल्प 2024 मध्ये पूर्ण व्हायचा होता. परंतु विविध अडचणींमुळे कामात तब्बल दोन वर्षांचा खंड पडला. आता सरकारने 2027 ही अंतिम मुदत निश्चित केलीय.
सध्या दिल्लीहून मुंबईला जाण्यास साधारण 33 तास लागतात. हा एक्सप्रेसवे सुरू झाल्यावर हा प्रवास फक्त 12 तासांत पूर्ण होणार आहे. म्हणजेच जवळपास 21 तासांची बचत होणार आहे.
हा मार्ग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यांतून जाईल. यामुळे या राज्यांमधील व्यापार, वाहतूक, पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
रस्ते विकासासाठी केंद्र सरकारने सध्याच्या अर्थसंकल्पात तब्बल 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. हा एक्सप्रेसवे हा देशातील सर्वात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांपैकी एक आहे. यामुळे देशाच्या कनेक्टिव्हिटीमध्ये खूप मोठी सुधारणा होणार आहे.