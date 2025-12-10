मुंबई ते पुणे 5000 Rs चे विमान तिकीट 46,000 Rs? एका रात्रीत 5 पट दर वाढवले? इंडिगो एअरलाइन्समुळे सरकार अडचणीत

IndiGo Flight Cancellations: दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी विमान प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने इंडिगो एअरलाइन्समुळे विमाने रद्द करणे आणि भाड्यात झालेल्या प्रचंड वाढीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले . एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विचारले की सरकारने विमान भाडे 35,000 ते 39,000 पर्यंत पोहोचण्यापासून का रोखले नाही? आणि अडकलेल्या प्रवाशांना मदत करण्यासाठी कोणती तात्काळ पावले उचलली गेली. ही परिस्थिती का उद्भवली असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अपूर्णपणे तयार केलेल्या याचिकेवर नाराजी व्यक्त केली परंतु सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने या प्रकरणाची दखल घेत असल्याचे म्हटले. पायलट ड्युटी टाइम नियमांचे पालन करण्यासाठी इंडिगो वेळेत पुरेसे वैमानिक भरती करू शकली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने इंडिगो संकटावर चिंता व्यक्त केली. सरकारने निश्चितच पावले उचलली आहेत, परंतु अशी परिस्थिती कशी निर्माण झाली, ज्यामुळे लाखो प्रवासी विमानतळांवर अडकून पडले, हा प्रश्न कायम आहे.
अशा संकटांमुळे प्रवाशांनाच त्रास होत नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही थेट परिणाम होतो. आजच्या काळात, अर्थव्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी जलद आणि सुरळीत प्रवासी वाहतूक अत्यंत महत्त्वाची आहे असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने इंडिगो, सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) यांना विमानतळांवर अडकलेल्या प्रवाशांना योग्य भरपाई मिळावी याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने सरकारला विनंती केली की सर्व विमान कंपन्यांनी फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांचे पालन करण्यासाठी पुरेसे वैमानिक नियुक्त करावेत. न्यायालयाने म्हटले की इंडिगो संकटाचे निराकरण करण्यासाठी एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असल्याने, सध्या ते संकटाच्या कारणाबद्दल कोणतेही निष्कर्ष देत नाही. DGCA, सरकार आणि समितीने न्यायालयाच्या टिप्पण्यांमुळे प्रभावित न होता स्वतःचे निर्णय घ्यावेत. न्यायालयाने म्हटले की पुढील सुनावणीपर्यंत चौकशी पूर्ण झाल्यास, समितीचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करावा. न्यायालयाने सरकार, DGCA आणि इंडिगोला त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.न्यायालयाने इंडिगोला सांगितले की, प्रवाशांना केवळ उड्डाण रद्द केल्याबद्दलच नव्हे तर त्यांना झालेल्या गैरसोयीसाठीही भरपाई दिली पाहिजे.