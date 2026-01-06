स्मार्ट सिटी पण घाणेरडे विचार! योग करणाऱ्या महिलांच्या पोस्टरशी छेडछाड, बघून रक्त खवळेल?

मध्य प्रदेशातील स्मार्ट सिटीमधील ग्वाल्हेरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, ज्यामुळे देशभरात चिंता आणि वादविवाद निर्माण झाला आहे. शहरातील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या भिंतीवर योगा करणाऱ्या महिलांचे भित्तीचित्र जाणूनबुजून अनुचित ओरखडे आणि अनुचित खुणा करून विद्रूप करण्यात आले होते, ज्यामुळे एक अत्यंत अश्लील प्रतिमा निर्माण झाली. हे नुकसान विशेषतः महिलांचे चेहरे आणि खाजगी भागांना लक्ष्य करण्यात आले होते. हे केवळ विनोदापेक्षा जास्त आहे आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचा अनादर करण्याच्या खोल समस्येकडे निर्देश करते. सोशल मीडियावर एक क्लिप वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे व्यापक संताप निर्माण होत आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, भित्तीचित्रांमध्ये विविध योगासनांमध्ये महिलांच्या साध्या, काळ्या आकृत्या, चेहऱ्याशिवाय दाखवण्यात आल्या होत्या. "स्मार्ट सिटी" उपक्रमाचा भाग म्हणून शहराच्या रस्त्यांना सुशोभित करणे आणि आरोग्य आणि तंदुरुस्तीला प्रोत्साहन देणे हा उद्देश होता. हे नुकसान सामान्य तोडफोड नव्हते. आकृत्यांच्या विशिष्ट भागांना लक्ष्य करण्यात आले होते आणि कलाकृतीला लैंगिक स्वरूप देण्यासाठी ओरखडे आणि खुणा लावण्यात आल्या होत्या.
जनतेच्या संतापाला प्रतिसाद म्हणून, एका स्थानिक रहिवाशाने स्वतः भिंतीचित्रांच्या खराब झालेल्या भागांना पुन्हा रंगविण्यासाठी आणि दुरुस्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला. अधिकाऱ्यांनी अद्याप तोडफोडीसाठी जबाबदार असलेल्या गुन्हेगारांची ओळख पटवली नाही.
सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी या कृत्याचा तीव्र निषेध केला आहे, ते समाजातील "विकृत मानसिकता" आणि "निकृष्ट विचारसरणी" चे परिणाम असल्याचे म्हटले आहे. ही घटना देशात महिलांना कसे वागवले जाते आणि त्यांना कसे वस्तू बनवले जाते या मोठ्या मुद्द्याशी जोडली गेली आहे. अनेकांनी दुःख व्यक्त केले की महिला सुरक्षित नाहीत, सार्वजनिक भिंतींवरील त्यांच्या कलात्मक चित्रांमध्येही.
एका वापरकर्त्याने लिहिले, “आम्ही म्हणतो की आम्ही स्वतंत्र आहोत. हे स्वातंत्र्य आहे का? मग लोक विचारत आहेत, 'आमच्या मुलीने काय घातले होते?' प्राणी कितीही सुशिक्षित असला तरी तो प्राणीच राहतो.” दुसऱ्याने म्हटले, “पुरुष आणि महिलांमधील आजारी मानसिकता देशातील इतर कोणत्याही ठिकाणापेक्षा हिंदी पट्ट्यात अधिक आक्रमक आणि प्रचलित आहे.”
A boy from Gwalior stepped forward and painted over the portions of paintings that were objectifying women's private bodies.
दुसऱ्या अपडेटमध्ये, एका इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये असे दिसून आले की खराब झालेले भित्तीचित्र आता पुन्हा रंगवले जात आहेत. खराब झालेले भाग झाकले गेले आहेत आणि कलाकृती पुन्हा जिवंत करण्यासाठी दुरुस्तीचे काम सुरू आहे.
भिंतीची पुनर्रचनेचे सकारात्मक पाऊल म्हणून कौतुक केले जात असले तरी, अनेक ऑनलाइन वापरकर्त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की भिंतीची दुरुस्ती करणे सोपे असले तरी, मानसिकता सुधारणे हे खूप मोठे आव्हान आहे. एका व्यक्तीने टिप्पणी केली की, “त्यांनी महिलांच्या प्रतिमा पुन्हा रंगवाव्यात आणि सर्वांना सांगावे की महिलांचा आदर करणे ही मानवता आहे. भिंतीवर असा फलक असावा की जो कोणी चित्राचे लैंगिकीकरण करण्याचा प्रयत्न करेल त्याला तुरुंगवास होऊ शकतो.” दुसऱ्याने म्हटले, "हे असे आहे... आपण स्वस्त विचारसरणी दुरुस्त करू शकत नाही... म्हणून मुलींनी घरी राहावे किंवा बाहेर जाताना स्कार्फ घालावा. गुन्हेगार सापडत नाहीत म्हणून फक्त कला हटवा. आता ते आणखी त्रासदायक आहे. जोपर्यंत ते ते पूर्णपणे पुन्हा करत नाहीत तोपर्यंत सर्व काही ठीक राहील."