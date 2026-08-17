/IPS अधिकाऱ्याच्या आईची घरात घुसून हत्या; राज्यात एकच खळबळ, अंगावरचं सोन लुटून नेलं

भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकाऱ्याच्या 95 वर्षीय आईची हत्या करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. मृत महिलेचं नाव इंद्रावती आहे. त्या घरात एकट्याच राहत होत्या. 2016 च्या तुकडीतील अधिकारी आशुतोष मिश्रा यांच्या त्या आई होत्या. सकाळी 9 वाजता त्यांच्या घरातील घरकाम करणारी व्यक्ती आली असता इंद्रावती यांचा मृतदेह घरातील खाटेवर पडलेला आढळला. उत्तर प्रदेशातील रुधा धामरुवा गावात ही घटना घडली.
IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा सध्या लखनौ येथे कार्यरत आहेत. आईच्या मृत्यूची माहिती मिळाल्यानंतर ते रविवारी दुपारी 3 च्या सुमारास गावात पोहोचले. त्यांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध हत्या व दरोड्याची तक्रार दाखल केली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, घरातून सोन्याची साखळी, नथ, कानातले आणि पैंजण गायब आहे. शनिवारी रात्री घरात घुसलेल्या चोरांनी सोन्याचे दागिने लुटण्यापूर्वी त्यांची हत्या केली असावी, असा संशय कुटुंबीयांना आहे.
या हत्येप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी सरकारवर टीका केली. "आंबेडकरनगरमध्ये एका IPS अधिकाऱ्याच्या आईची हत्या झाल्याची दुःखद बातमी समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशात पोलीसही सुरक्षित नाहीत; ही दुर्दैवी बाब आहे," असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
पोलिसांनी यासंदर्भात एक निवेदन जारी केले आहे. "रमेश चंद्र मिश्रा नावाच्या व्यक्तीने मालिपूर पोलीस ठाण्याला माहिती दिली की, रुधा धामरुवा गावातील रहिवासी असलेल्या आशुतोष मिश्रा यांच्या आईचा सकाळी 8 वाजता हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. त्यानंतर, दुपारी अडीचच्या सुमारास आशुतोष मिश्रा यांनी सांगितले की, त्यांना आपल्या आईची हत्या झाल्याचा संशय आहे आणि त्यांच्या अंगावर असलेले दागिने आता तिथे नाहीत," असं पोलिसांनी सांगितले.
"फॉरेन्सिक युनिट आणि अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा पूर्ण केला. यात मृतदेहावर कोणतीही जखम किंवा झटापटीच्या खुणा आढळून आल्या नाहीत. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आणि तीन डॉक्टरांच्या समितीने व्हिडिओग्राफीसह शवविच्छेदन केले," असंही पोलिसांनी सांगितलं आहे.