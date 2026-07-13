/निळ्या ड्रमनंतर आता..., पतीची हत्या करून मृतदेह सिलेंडरमध्ये टाकला, काय आहे या घटनेमागील सत्य?

गेल्या दोन तीन दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओमधून असा दावा करण्यात आला की, ब्लू ड्रमनंतर आता सिलेंडर कांड झाला आहे. एका पत्नीने पतीची हत्या करून त्याच्या मृतदेहाचे तुकडे करून ते सिलेंडरमध्ये लपवून ठेवले होते. या व्हिडीओमध्ये एक सिलेंडर खालून कापल्यानंतर त्यातून पॉलिथिनच्या पिशवीत काहीतरी बाहेर पडतंय.
ही धक्कादायक घटना मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्यातील आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. या व्हिडीओमध्ये असा दावा करण्यात आला की, एका महिलेने तिच्या पतीची कुऱ्हाडीने हत्या केली. त्यानंतर त्याच्या मृतदेहाचे तुकडे गॅस सिलेंडरमध्ये लपवून ठेवण्यात आले होते.
आता या व्हिडीओमागील सत्य आता समोर आला आहे. पोलिसांनी स्पष्ट सांगितलं आहे की, हा व्हिडीओ बनावट असून अशी कुठलीही घटना घडलेली नाही. रेवा पोलिसांनी या व्हिडीओमधील दावा फेटाळून लावा असून ही अफवा असल्याचे सांगितलंय.
रेवाचे सीएसपी राजीव पाठक यांनी स्थानिक माध्यमांना या व्हिडीओमागील सत्य सांगितलं. सोशल मीडियावर रेवाशी संबंधित म्हणून व्हायरल झालेला व्हिडीओ पूर्णपणे खोटा असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. रेवा जिल्ह्यात अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही, तसंच या व्हिडीओचा रेवाशी काहीही संबंध नाही, असं त्यांनी सांगितलं.