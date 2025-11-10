English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुस्लिम–ख्रिश्चनही संघात येऊ शकतात पण... सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या वक्तव्यामुळे खळबळ

मुस्लिम, ख्रिश्चन, कोणीही - वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक संघात सामील होऊ शकतात. तथापि, त्यांना त्यांची वेगळी ओळख सोडावी लागेल असं सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 10, 2025, 07:36 PM IST
मुस्लिम–ख्रिश्चनही संघात येऊ शकतात पण... सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या वक्तव्यामुळे खळबळ

Rss Sangh Chief Mohan Bhagwat On Muslim Christian : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संघाच्या भूमिकेबाबत आणि सदस्यत्वाबाबत महत्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. बंगळुरूमधील कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सांगितले की संघ कोणत्याही राजकीय पक्षाचा समर्थक नसून फक्त नीती आणि राष्ट्रीय हित यांना पाठिंबा देतो. तसेच RSS मध्ये प्रवेशासाठी धर्मावर आधारित मुस्लिम किंवा ख्रिश्चनांसाठी कोणतीही अडथळा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुस्लिम–ख्रिश्चनही संघात येऊ शकतात, कारण आम्ही कुणाला धर्म विचारत नाही असं भागवत यांनी स्पष्ट केलंय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 100 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. संघ यावर्षी शताब्दी वर्ष साजरं करत आहे. मोहन भागवत विभिन्न भागात कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जातय. कर्नाटकची राजधानी बंगळुरुमध्ये एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यात सरसंघचालक मोहन भागवत सहभागी झालेले. या प्रसंगी संघ प्रमुखांना एक इंटरेस्टिंग प्रश्न विचारण्यात आला. RSS मध्ये मुस्लिमांना सहभागी व्हायला परवानगी आहे का? असा प्रश्न मोहन भागवत यांना विचारण्यात आला. त्यावर मोहन भागवतांनी  उत्तर दिले. 

RSS मध्ये मुस्लिमांना सहभागी होण्याच्या अनुमतीबद्दल विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर मोहन भागवत यांनी आपल्या अंदाजात उत्तर दिले. संघात कुठल्याही ब्राह्मणाला वेगळी मान्यता नाही. कुठल्याही वेगळ्या जातीला स्वतंत्र मान्यता नाही. कुठल्याही मुस्लिमाला परवानगीच्या आधावर नाही. कुठल्याही ख्रिश्चनाला स्वतंत्र ओळखीसह स्वीकारलं जात नाही. केवळ हिंदू म्हणून आम्ही लोकांना स्वीकारतो. म्हणून विभिन्न समाज, धर्माचे लोक संघामध्ये येऊ शकतात. पण तुमची वेगळी ओळख बाहेर ठेवावी लागेल“ असं सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले.

 जेव्हा तुम्ही शाखेमध्ये येता, तेव्हा भारत मातेचे सुपूत्र आणि हिंदू समाजाचे सदस्य म्हणून येता“ असं मोहन भागवत म्हणाले. “मुस्लिम शाखेमध्ये येतात. ख्रिश्चन येतात. तथाकथित हिंदू समाजातील अन्य जातीचे लोक सुद्धा शाखेत येतात. पण आम्ही त्यांची नोंद ठेवत नाही किंवा त्यांना हे विचारत नाही की, तु्म्ही कोण आहात?. आपण सगळे भारत मातेचे पुत्र आहोत. ही संघाच्या कार्य करण्याची पद्धत आहे“ असं मोहन भागवत म्हणाले. “भारताला पाकिस्तानसोबत शांतता हवी आहे. पण शेजारी देशाला तसं नकोय. जो पर्यंत पाकिस्तानला भारताचं नुकसान करुन काही समाधान मिळेल तो पर्यंत ते असं करत राहणार. त्यांच्याकडून वारंवार हे जे प्रयत्न होतात, त्याला जोरदार उत्तर द्यावं लागेल“ असं मोहन भागवत म्हणाले.

 

