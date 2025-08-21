नोरा फतेहीसारखी फिगर बनवं म्हणत विवाहितेचा छळ, 3 तास करायला लावायचा 'हे' काम, नाही केल्यास...

Nora Fatehi : प्रत्येक नवऱ्याला वाटत असते की आपली पत्नी दिसायला खूप सुंदर असावी. पण अनेकदा असं काही होत नाही. असाच एक प्रकार सध्या समोर आला आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री नोरा फतेही ही नेहमी तिच्या हॉट लूक आणि फिगरमुळे सोशल मीडियावर चर्जेत असते. सोशल मीडियावर तिचे लाखो चाहते आहेत.
दरम्यान, एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नवऱ्याने पत्नीला नोरा फतेही सारखी फिगर बनवं म्हणून चक्क तीन तीन तास जीम करून घेतली. तिचा शरीरिक छळ केला. नेमका हा प्रकार कुठे घडला आणि पत्नीने कसा धडा शिकवला? पाहूयात सविस्तर
उत्तर प्रदेशातील गाजियाबाद जिल्ह्यातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुरादनगर येथील एका विवाहितेने महिला पोलीस ठाण्यात धाव घेत पती आणि सासरवाडीमधील लोकांवर गंभीर आरोप केले आहेत. तिचा आरोप आहे की, पती रोज शारीरिक बनावटेसंदर्भात टोमणे मारत असे आणि 'नोरा फतेहीसारखी फिगर बनवं' असा दबाव टाकून तिला तीन-तीन तास जिममध्ये व्यायाम करण्यास भाग पाडत होता. इतके नाही तर कमी वेळ व्यायाम केल्यास अन्नही तिला जात नव्हते.
पिडीत महिलेचे म्हणणे आहे की, तिच्या लग्नाला अवघे काही महिने झाले असून लग्नानंतरपासूनच पतीचे वर्तन अत्यंत कठोर आहे. महिलेची उंची व सामान्य रूप यामुळे पती समाधानी नव्हता. तो नेहमी तिचा अपमान करत असे. 'माझे लग्न करून आयुष्य बिघडले, मला तर नोरा फतेहीसारखी कुठलीही सुंदर मुलगी मिळाली असती' असे तो वारंवार म्हणायचा.
पीडित महिलेचे वडील यांनी लग्नात महिंद्रा स्कॉर्पिओ, रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने दिले होते. एकूण खर्च सुमारे 75 लाख रुपयांचा झाला होता. तरीही सासरकडील मंडळींकडून सतत नवीन मागण्या होत असल्याचा महिलेचा आरोप आहे. महिलेने पोलिसांना सांगितले की, लग्नाच्या पहिल्याच रात्री पती तिच्यासोबत न झोपता आई-वडिलांच्या खोलीत गेला. यानंतर त्याचे वागणे अधिकच संशयास्पद व कठोर झाले.
महिला पुढे म्हणाली की, 'पती रोज मला तीन तास जिमला पाठवायचा. ‘नोरा फतेहीसारखा फिगर बनव’ अशी सक्ती केली जायची. कमी व्यायाम केला तर जेवण दिले जात नव्हते. गर्भवती असल्याचे समजल्यावर तिने ही माहिती सासूला दिली. परंतु घरच्यांनी कोणताही आनंद व्यक्त केला नाही. उलट, पतीने तिला एक गोळी दिली. ऑनलाइन तपासल्यावर तिला कळले की ती गर्भपातासाठीची गोळी होती. नंतर तिची तब्येत बिघडली आणि रुग्णालयात दाखल केल्यावर डॉक्टरांनी गर्भपात झाल्याचे सांगितले.