/बापरे! मटण तुटवडा... ठरलेली लग्नं पुढे ढकलावी लागणार? मटणाचे दर अडीचपट वाढले

आतापर्यंत तुम्ही इंधनाचा तुटवडा, पाण्याचा तुटवडा किंवा अगदी अन्न धान्याचा तुटवडा ऐकला असेल मात्र भारतामधील एका राज्यात चक्क मटणाचा तुवडा निर्माण झाला आहे असं सांगितलं तर? हे वाचून तुमची पहिली प्रतिक्रिया असेल, 'काहीही काय? मटणाचा तुवडा कसा निर्माण होऊ शकतो?' अशी असण्याची शक्यताच अधिक आहे. मात्र मागील आठवड्याभरापासून देशातील एका महत्त्वाच्या राज्यात मटणाचा तुवडा निर्माण झाला आहे. ही समस्या इतकी गंभीर आहे की येथील लग्न समारंभही पुढे ढकलावे लागणार की काय असा प्रश्न पत्रिका वाटून झालेल्यांना पडू लागला आहे. नेमका हा प्रकार काय आहे जाणून घेऊयात...
खरं तर मटाणाच्या या तुवड्याची सुरुवात साधणार 28 जूनपासून सुरु झाली आहे. ज्या राज्यात हा तुवडा निर्माण झाला आहे ते राज्य आहे जम्मू-काश्मीर! या राज्यामध्ये प्रामुख्याने काश्मीरच्या खोऱ्यात मटणाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. हे इथे बसून वाचायला मजेदार वाटत असलं तरी प्रत्यक्षात काश्मीरच्या खोऱ्यात या मटण तुटवड्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र अधिक मांसाहार करणाऱ्या या भागामध्ये अचानक मटण तुडवा निर्माण होण्याचं कारण काय? असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. तर काश्मीरच्या खोऱ्यात मटण तुटवडा निर्माण होण्यासाठी कारणीभूत ठरलं आहे पंजाब हे राज्य!
आता काश्मीरमधील मटण तुटवड्याला पंजाब कसा काय जबाबदार असं विचारत असाल तर याचं कारण आहे पंजाबमधून काश्मीरला होणारा होणाऱ्या बकऱ्या आणि शेळ्यांचा पुरवठा कमी झाला आहे. पंजाबमधूनच काश्मीरला मटण आणि बकऱ्या पुरवल्या जातात. मात्र पंजाबमध्ये सध्या प्रशासन आणि पुरवठादार यांच्यात सुरु असलेल्या वादामुळे मटण पुरवठ्याला फटका बसला आहे. या वादामुळे काश्मीरमध्ये पाठवला जाणाऱ्या मटणाचं प्रमाण कमी झालं आहे. काश्मीरच्या खोऱ्यातील स्थानिक व्यापरीसुद्धा पंजाबमधून मटण येणं बंद झाल्याचं सांगत आहेत.
विशेष म्हणजे काश्मीरमध्ये हा लग्नसराईचा कालावधी असून या ठिकाणी लग्नाच्या मेजवनीमध्ये मटणाचे पदार्थ आवर्जून असतात. त्यामुळेच आता मागणी अधिक आणि पुरवठा कमी यामुळे मटणाचे दर आकाशाला भिडले आहेत. मटणाच्या पुरवठ्याचा प्रश्न एवढा गंभीर आहे की आता कॅटर्सकडूनच विवाहसोहळे पुढे ढकलण्याची विनंती केली जात आहे. मटणाचे भाव प्रचंड वाढल्याने आधीच ठरवलेल्या दरामध्ये अन्नपदार्थ देणे आणि मुळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मटण खरेदी करणं कॅटर्सला शक्य नाही. त्यामुळेच मटणाऐवजी चिकन किंवा इतर पर्यायांचा विचार करावा अशी विनंतीही कॅटर्सकडून केली जात असल्याचं वृत्त आहे.
काश्मीरमध्ये मटणचा सध्याचा भाव 1400 रुपये ते 1800 रुपये किलो इतका झाला आहे. कोकराचं मटण म्हणजेच लॅम्बचा दर 1600 ते 2000 रुपये प्रती किलो इतका झाला आहे. त्या तुलनेनं चिकन 280 ते 350 रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात सध्या मटणाचा दर 850 ते 1100 रुपये प्रती किलो इतका आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत काश्मीरमध्ये मटणाचे दर अडीचपटीने वाढल्याचं दिसत आहे.