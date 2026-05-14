/वयाच्या 20, 30 की चाळीशीत? कोणत्या वयात किती रुपयांची गुंतवणूक बनवेल तुम्हाला कोट्यवधी?

Mutual Fund SIP: निवृत्तीनंतर आर्थिक तणाव टाळायचा असेल तर 20 व्या दशकात गुंतवणुकीची सवय लावणे, 30 मध्ये पोर्टफोलिओ मजबूत करणे आणि 40 मध्ये निवृत्ती निधी वेगाने वाढवणे आवश्यक असते.
Mutual Fund SIP: तरुण वयात कमाई कमी असली तरी आपल्याकडे वेळ जास्त असतो. त्यामुळे कमी रकमेची एसआयपी देखील पुढे मोठा निधी तयार करू शकते. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, 20 व्या दशकात जोखीम घेण्याची क्षमता जास्त असल्याने इक्विटी म्युच्युअल फंडात जास्त गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते. 30 व्या दशकात जबाबदाऱ्या वाढतात, त्यामुळे गुंतवणुकीबरोबर विमा, आपत्कालीन निधी आणि कर्ज व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरते. 40 व्या दशकात निवृत्ती नियोजनावर भर देणे आवश्यक असते. आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी काय करायचं? सविस्तर जाणून घेऊया.
आर्थिक नियोजन तज्ज्ञ सांगतात की, “लवकर सुरुवात” हा संपत्ती निर्मितीचा सर्वात मोठा मंत्र आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या 25 व्या वर्षी दरमहा ₹5,000 ची एसआयपी सुरू केली आणि सरासरी 12% परतावा मिळाला, तर दीर्घ कालावधीत कोट्यवधींचा निधी तयार होऊ शकतो. सुरुवातीच्या काळात रक्कम कमी वाटली तरी चक्रवाढ व्याजाची ताकद पुढच्या वर्षांत दिसून येते. अनेक तरुण खर्च, EMI आणि लाइफस्टाइलमध्ये पैसे घालवतात; पण तज्ज्ञांच्या मते छोट्या एसआयपी ने सुरुवात करणे हेच पुढील आर्थिक सुरक्षिततेचे पाऊल आहे.
30 व्या दशकात पगार वाढतो, पण त्याचवेळी घर, मुलांचे शिक्षण, कर्ज आणि कुटुंबीय जबाबदाऱ्या वाढतात. त्यामुळे या टप्प्यात गुंतवणुकीची रक्कमही वाढवणे गरजेचे मानले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, मासिक उत्पन्नातील किमान 15% ते 20% रक्कम एसआयपी मध्ये गुंतवावी. Flexi-cap, Index आणि Hybrid फंडांचा योग्य समतोल ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते. याच काळात टर्म इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स घेणेही महत्त्वाचे मानले जाते, कारण अचानक खर्चामुळे गुंतवणूक थांबू नये.
40 नंतर निवृत्ती जवळ येऊ लागते. त्यामुळे एसआयपीची रक्कम वाढवणे आवश्यक ठरते. उदाहरणार्थ, वयाच्या 30 व्या वर्षी निवृत्तीसाठी ₹14,000 ची एसआयपी पुरेशी ठरू शकते; पण त्याच उद्दिष्टासाठी 40 व्या वर्षी सुरुवात केल्यास ₹50,000 पेक्षा जास्त एसआयपी लागण्याची शक्यता असते. म्हणजेच गुंतवणुकीत उशीर केल्यास आर्थिक ताण वाढतो. या वयात इक्विटीसोबत डेट आणि सुरक्षित गुंतवणुकींचा समतोल ठेवणे आवश्यक मानले जाते.
अनेक गुंतवणूकदार बाजार घसरला की एसआयपी थांबवतात किंवा फंड बदलतात. तज्ज्ञांच्या मते हीच सर्वात मोठी चूक असते. एसआयपी चा खरा फायदा 10-15 वर्षांनंतर दिसू लागतो. उदाहरणार्थ, ₹20,000 ची एसआयपी 15 वर्षे सातत्याने चालू ठेवल्यास जवळपास ₹1 कोटींचा निधी तयार होऊ शकतो. चक्रवाढीचा प्रभाव शेवटच्या काही वर्षांत अधिक वेगाने वाढतो. त्यामुळे बाजारातील अल्पकालीन चढ-उतारांकडे दुर्लक्ष करून दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे आहे.
दरवर्षी पगार वाढल्यानंतर एसआयपी मध्ये 5% ते 10% वाढ केली, तर अंतिम निधी मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. यालाच ‘स्टेप-अप एसआयपी’ म्हणतात. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला ₹20,000 एसआयपी सुरू करून दरवर्षी थोडी वाढ केल्यास दीर्घकालीन कालावधीत ₹10 कोटींसारखा मोठा निधी तयार करणे शक्य होऊ शकते. त्यामुळे सुरुवातीला मोठी रक्कम नसली तरी सातत्य आणि वाढती गुंतवणूक हे यशाचे सूत्र मानले जाते.
तज्ज्ञांच्या मते, निवृत्तीनंतर आर्थिक तणाव टाळायचा असेल तर 20 व्या दशकात गुंतवणुकीची सवय लावणे, 30 मध्ये पोर्टफोलिओ मजबूत करणे आणि 40 मध्ये निवृत्ती निधी वेगाने वाढवणे आवश्यक आहे. केवळ EPF किंवा बचत खात्यावर अवलंबून राहणे पुरेसे नसते. म्युच्युअल फंड एसआयपी, NPS, PPF आणि विमा यांचा संतुलित वापर केल्यास दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता मिळू शकते. वेळेवर घेतलेला निर्णयच भविष्यात कोट्यवधींचा फरक निर्माण करू शकतो.