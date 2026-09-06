/मंदिरात जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचे तिघांकडून अपहरण,जन्माष्टमीच्या रात्री गाठला विकृतीचा कळस!

उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगरमध्ये जन्माष्टमीच्या रात्री अल्पवयीन मुलीच्या अपहरण आणि लैंगिक अत्याचाराचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. छपार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडल्याचे वृत्त आहे. प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन पोलिसांनी तपास सुरू केला असून मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
पोलिसांकडे दाखल तक्रारीनुसार, जन्माष्टमीच्या रात्री अल्पवयीन मुलगी मंदिरात जाण्यासाठी घराबाहेर पडली होती. त्यावेळी गावातील तीन तरुणांनी तिला जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर तिला एका आरोपीच्या घरी नेण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीनुसार, मुलीला आरोपीच्या घरातील एका खोलीत नेण्यात आले. तेथे मुख्य आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. घटनेची माहिती समोर आल्यानंतर पोलिसांनी प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. अल्पवयीन असल्याने या प्रकरणात बाल लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्याच्या (POCSO) तरतुदी लागू होऊ शकतात.
मुलगी बराच वेळ घरी परतली नाही, त्यामुळे कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. उपलब्ध वृत्तांनुसार, ती आरोपीच्या घरातून आढळून आली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी तिला पोलिसांकडे नेऊन लेखी तक्रार दाखल केली.
तक्रार मिळताच पोलिसांनी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला अटक करून न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी पुढे पाठवण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. उर्वरित दोन आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
पोलिसांनी प्रकरणाच्या तपासासाठी पथके तयार केली आहेत. इतर आरोपींची भूमिका, घटनाक्रम आणि उपलब्ध पुरावे यांची पडताळणी केली जात आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
घटना समोर आल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री कपिल देव अग्रवाल यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी कुटुंबीयांशी संवाद साधून कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकरणात तातडीने आणि गंभीरपणे कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
या घटनेनंतर स्थानिक पातळीवर आरोपींविरोधात कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. एका धार्मिक नेत्याने आरोपींविरोधात एन्काउंटर आणि बुलडोझर कारवाईची मागणी केल्याचेही वृत्त आहे. मात्र, अशा मागण्यांपेक्षा प्रकरणातील पुरावे, पोलिस तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यावरच पुढील कारवाई अवलंबून असेल. सध्या मुख्य आरोपी अटकेत असून उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे.