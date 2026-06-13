/गाईच्या 7 दिवस शेताभोवती प्रदक्षिणा, चमत्कार समजून लोकांनी पुजल; आठव्या दिवशी उलगडलं रहस्य!

Cows Mystery: उत्तर प्रदेशातील श्रावस्ती जिल्ह्यात एका गायीच्या विचित्र वर्तनाने संपूर्ण परिसराचे लक्ष वेधून घेतले. ही गाय सलग अनेक दिवस एका शेताभोवती गोल-गोल फिरत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. काहींनी याला दैवी चमत्कार मानले, तर अनेकांनी गायीची पूजा सुरू केली. मात्र पशुवैद्यकीय तपासणीनंतर समोर आलेली वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती.
श्रावस्तीतील एका शेतात पांढऱ्या रंगाची गाय सतत एकाच ठिकाणी गोलाकार फिरत असल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले. सुरुवातीला हा प्रकार काही तासांचा असेल असे वाटले. मात्र गाय अनेक दिवस त्याच पद्धतीने फिरत राहिल्याने परिसरात उत्सुकता आणि चर्चेला उधाण आले. काही नागरिकांनी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर तो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.
गायीच्या या अनोख्या हालचालींकडे काही ग्रामस्थांनी धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहिले. अनेकांनी हा दैवी संकेत असल्याचे मानले. काही लोकांनी गायीची पूजा करण्यास सुरुवात केली, तर काहीजण तिच्या मागे फिरून परिक्रमा करू लागले. गावात या घटनेबाबत विविध अफवा आणि तर्कवितर्क पसरले होते.
घटनेची माहिती प्रशासन आणि पशुवैद्यकीय विभागापर्यंत पोहोचल्यानंतर डॉक्टरांनी गायीची तपासणी केली. तपासादरम्यान गायीला गंभीर आरोग्य समस्या असल्याचे आढळले. काही अहवालांनुसार तिला तीव्र ताप आणि मज्जासंस्थेशी संबंधित त्रास होता. यामुळेच ती सतत गोलाकार फिरत असल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले.
पशुवैद्यकीय उपचार सुरू केल्यानंतर गायीच्या वर्तनात हळूहळू बदल दिसू लागला. काही दिवसांनी तिने सतत फिरणे थांबवले आणि तिची प्रकृती सुधारल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे चमत्काराच्या चर्चांपेक्षा वैद्यकीय कारणांनाच पुष्टी मिळाली.
या घटनेमुळे पशूंमध्ये दिसणाऱ्या असामान्य हालचाली किंवा वर्तनामागे वैद्यकीय कारणे असू शकतात, याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. कोणत्याही घटनेकडे अंधश्रद्धेने पाहण्याऐवजी तज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक असल्याचे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकरणाने ग्रामीण भागात वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि जनजागृतीची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे.