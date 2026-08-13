/सरन्यायाधीशांकडून पदवी घेण्यास विरोध केल्याने बार काऊन्सिलचा मोठा निर्णय;विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात?

हैदराबाद येथील नलसार यूनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ पुन्हा चर्चेत आली आहे. विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांना निमंत्रित करण्याच्या मुद्द्यावरून काही विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाने कठोर भूमिका घेतली आहे. बीसीआयने पुढील आदेशापर्यंत NALSARच्या 2026 बॅचमधील कोणत्याही कायद्याच्या पदवीधराची वकील म्हणून नोंदणी करू नये, असे संबंधित राज्य बार कौन्सिलना निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, विद्यापीठाकडून तीन दिवसांत सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला असून, त्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
NALSARच्या वार्षिक दीक्षांत समारंभात CJI यांना आमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावावर काही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे. CJI यांच्या कथित वक्तव्याशी संबंधित मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदन दिले. कार्यक्रमाला CJI उपस्थित राहिल्यास त्यावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका काही विद्यार्थ्यांनी घेतल्याचेही वृत्तात नमूद आहे. मात्र, या आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्याआधी अधिकृत आणि सत्यापित माहिती आवश्यक असल्याचे BCIने स्पष्ट केले आहे. केवळ मीडिया रिपोर्ट किंवा सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे कारवाई करणे योग्य नसल्याचे कौन्सिलने म्हटले आहे.
या प्रकरणाची दखल घेत बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाने NALSARच्या 2026 बॅचमधील पदवीधरांच्या वकील म्हणून नावनोंदणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. राज्य बार कौन्सिलनाही त्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच कायद्याची पदवी मिळाल्यानंतर लगेच Advocates Act अंतर्गत नोंदणी करून प्रॅक्टिस सुरू करण्याची प्रक्रिया सध्या संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी थांबवण्यात आली आहे. हा निर्णय चौकशी पूर्ण होईपर्यंतचा अंतरिम उपाय असल्याचे उपलब्ध माहितीतून स्पष्ट होते.
नाही. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. BCIने स्पष्ट केले आहे की सध्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला Advocates Act, 1961 मधील कलम 24A अंतर्गत अपात्र घोषित केलेले नाही. विद्यापीठाचा अहवाल मिळाल्यानंतर कोणत्या व्यक्तींची भूमिका काय होती, याची कायदेशीर तपासणी केली जाईल. तपासात आवश्यक वाटल्यास संबंधित व्यक्तींची नावे राज्य बार कौन्सिलना स्वतंत्रपणे पाठवली जाऊ शकतात आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांची नावनोंदणी प्रलंबित ठेवली जाऊ शकते.
BCIने विद्यापीठाकडे विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनाची प्रत आणि त्यावर स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तींची यादी मागितली आहे. याशिवाय आंदोलन किंवा मोहिमेच्या नियोजनात कोणाची महत्त्वाची भूमिका होती, याचीही माहिती मागवण्यात आली आहे. निवेदन तयार करणे, बैठका आयोजित करणे तसेच मीडिया किंवा सोशल मीडियावर त्याचा प्रचार करणे यामध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींचा तपशील देण्यास सांगण्यात आले आहे. यात विद्यार्थीच नव्हे, तर एखादा प्राध्यापक, संशोधक, माजी विद्यार्थी किंवा बाहेरील व्यक्ती सहभागी असल्यास त्याची माहितीही द्यावी लागणार आहे.
BCIने एक महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना न्यायालयीन निर्णयांवर टीका करणे, प्रश्न विचारणे, वादविवाद करणे आणि स्वतंत्र विचार मांडणे हा अधिकार आहे. मात्र, BCIच्या म्हणण्यानुसार घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीविरोधात धमकी, वैयक्तिक अपमान, दबाव किंवा संघटित बहिष्कार याला वेगळ्या कायदेशीर निकषांवर तपासावे लागेल. भविष्यात वकील होणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदाचा सन्मान आणि व्यावसायिक शिस्त अपेक्षित असल्याचे कौन्सिलने म्हटले आहे.
आता या प्रकरणातील पुढचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे NALSARकडून BCIला मिळणारा अहवाल. BCIने विद्यापीठाला तीन दिवसांत अहवाल देण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर 19 ऑगस्ट रोजी पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे 2026 बॅचच्या विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नावनोंदणी नेमकी कधी सुरू होणार, कोणत्या विद्यार्थ्यांवर स्वतंत्र चौकशी होणार आणि या प्रकरणाचा अंतिम परिणाम काय असेल, हे अहवाल आणि पुढील निर्णयावर अवलंबून आहे. NALSARमधील CJI निमंत्रणाच्या वादामुळे BCIने 2026 बॅचच्या कायद्याच्या पदवीधरांच्या वकील म्हणून नावनोंदणीला पुढील आदेशापर्यंत थांबा दिला आहे. मात्र सर्व विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवण्यात आलेले नाही. BCI प्रथम विद्यापीठाचा अधिकृत अहवाल तपासणार असून, त्यानंतर संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेनुसार पुढील कायदेशीर निर्णय घेतला जाईल. या प्रकरणामुळे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायालयीन संस्थांचा सन्मान यातील संतुलनाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.