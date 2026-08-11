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सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या हातून आम्हाला कायद्याची पदवी नको; विद्यार्थ्यांच्या लेटरबॉम्बने खळबळ

देशातील न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर म्हणजेच सरन्यायाधीश असलेले सूर्यकांत पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 11, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:07 AM IST
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या हातून आम्हाला कायद्याची पदवी नको; विद्यार्थ्यांच्या लेटरबॉम्बने खळबळ
Image Credit: नेमकं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं काय? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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