/सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या हातून आम्हाला कायद्याची पदवी नको; विद्यार्थ्यांच्या लेटरबॉम्बने खळबळ

सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. यावेळेस ते चर्चेत आहेत त्यांना होत असलेल्या विरोधामुळे. खरं तर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी काही महिन्यांपूर्वी तरुणांचा कॉकरोच असा उल्लेख केला होता. त्यानंतर देशात कॉकरोच जनता पार्टी नवाचे आंदोलन उभे राहिले. याच आंदोलनामुळे नंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आता कॉकरोच जनता पार्टी देशभरात काम करणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी कॉकरोचचा उल्लेख केल्यापासून ते चर्चेत असून तरुणाईचा त्यांच्याविरोधातील रोष दिसून येत आहे. अशातच आता हैदराबाद येथील नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडिज अँड रिसर्च (NALSAR) विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला सरन्यायाधीशांना बोलावल्याने विद्यार्थ्यांनी नाराजी नोंदवली आहे.
खरं तर दिल्लीच्या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही, असे सांगत पोलिसांच्या कारवाईवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. यानंतरही सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यावर टीका करण्यात आलेली. दरम्यान, याच सरन्यायाधीशांच्या हातून हैदरबादमधील नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडिज अँड रिसर्च (NALSAR) विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पदवी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. विद्यार्थ्यांनी दीक्षांत समारंभाच्या कार्यक्रमालाच विरोध केला आहे.
हैदराबाद येथील नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडिज अँड रिसर्च (NALSAR) विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभावरून मोठा वाद सुरू झाला आहे. या दीक्षांत समारंभाला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. सरन्यायाधीशांच्याच हस्ते विद्यार्थ्यांना पदवी देण्यात येणार आहे. परंतु 2026 साली पदवी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सूर्यकांत यांच्या हस्ते पदवी घेण्यास नकार दिला आहे. या विद्यार्थ्यांनी कुलगुरू, कुलसचिव तसेच प्राध्यापकांना एक पत्र लिहिले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या हस्ते पदावी प्रदान करण्याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आलीये.
पदवी स्वीकारण्यासाठी सज्ज असलेल्या या विद्यार्थ्यांनी लिहिलेल्या पत्रात देशात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे आमंत्रित करण्याचा निर्णय संवैधानिक जबाबदारी आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या मूल्यांविरोधात आहे, असेही मत या पत्रात व्यक्त करण्यात आले आहे. दिवसोंदिवस सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठ यासंदर्भात नेमका काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार असून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून कायम ठेवलं जातं की इतर कोणाच्या हस्ते पदवी दिली जाते हे येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईल.