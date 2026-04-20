'शार्क टँक'च्या जजला सोशल मीडियावरून शिव्यांची लाखोली, 'नमाजचे फायदे' वादावरून ट्रोलिंगला Namita Thaparचे जोरदार प्रत्युत्तर

Namita Thapar Controversy : सध्या सोशल मिडियावर एखादी व्हिडिओ किंवा फोटो व्हायरल झाले की त्याचा कधी फायदा होऊ शकतो तर कधी त्याचे खराब परिणाम तुमच्यावर आणि तुमच्या परिवाराला सहन करावे लागू शकतात. शार्क टँक इंडियाची जज नमिता थापर हिने मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. तिच्या एका व्हिडिओमुळे तिला सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला आहे. नमिता थापर हिने सोशल मिडियावर एक नमाजाचे फायदे काय आहेत यासंदर्भात व्हिडिओ शेअर केला होता. या व्हिडिओनंतर अनेक नेटकऱ्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या आहेत. सातत्याने तिला या तिच्यावर आणि तिच्या परिवारावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. आता तिने सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे आणि तिने ट्रोलर्सला प्रत्यूत्तर दिले आहे.
नमिता थापर हिने तिच्या सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये ती म्हणाली आहे की, मला सोशल मिडियावर मागील काही दिवसांपासून शिविगाळ केला जात आहे. फक्त मलाच नाही तर माझ्या प्रिय आईला देखील शिवीगाळ केला जात आहे. ती पुढे म्हणाली की, " आता एखाद्या मुद्दयावर बोलणे हे फार कठीण झाले आहे. आता सोशल मिडियावरील लोक हे एखाद्या असहमतीला हल्ला समजायला लागले आहेत. तिचा हा वाद फारच चिघळत चालला आहे.
पुढे नमिता थापर हिने सांगितले आहे की, नमिता ही एक आरोग्य व्यवसायिक आहे, मी याआधी अनेक विविध धार्मिक पद्धतींच्या फायद्यांबद्दल बोलले आहे पण त्याबद्दल कोणीही राजकारण किंवा बोलणे झालेले नाही. मी नमाजाबद्दल सांगितले म्हणून त्याचा प्रतिसाद हा वेगळा पाहायला मिळाला आहे कारण आताच्या या आधुनिक जगामध्ये आमचा प्रतिसाद आता विषयापेक्षा ओळखीबद्दल अधिक झाला आहे का? नमिताची प्रतिक्रिया ही फक्त स्वत: ला वाचवण्यासाठी नाही तर अयोग्यतेविरूद्ध आवाज उठवणे महत्वाचे झाले आहे असे तिने तिच्या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे.
I left for bombay at 6.30 am like the hard working professional that I am & stopped the car at 7 am to make this reel as I’ve long realised that silence is not a virtue & one must speak up when they are disrespected. Yes if wrong things happen at any workplace that are against… pic.twitter.com/rvMSu0wXz0
व्हिडिओच्या शेवटी नमिताने सांगितले की मला आता ट्रोलिंगची मला सवय झाली आहे. यावेळी तिने सांगितले की तिच्या आईला शिवीगाळ केल्यामुळे तिने हा आवाज उठवला आहे. नमिता हिने लोकांना आवाहन केले की त्यांनी गप्प राहू नका आणि जेव्हा कोणाशी काही चुकीचे असेल तेव्हा उघडपणे बोलावे असे तिने व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे.