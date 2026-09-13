/1.15 लाखांपर्यंत पगार, 67 पदांसाठी भरती! Namo Bharat Project Recruitment 2026 चे सगळे तपशील जाणून घ्या

नमो भारत प्रकल्पात नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळ अर्थात NCRTC ने पर्यवेक्षक-1 आणि कनिष्ठ अनुरक्षक या पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरतीअंतर्गत एकूण 67 पदे भरली जाणार आहेत. अभियांत्रिकी आणि ITI पात्रता असलेल्या उमेदवारांना या संधीचा लाभ घेता येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांना 9 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत अधिकृत वेबसाइटवरून अर्ज करता येईल. या भरतीमध्ये पर्यवेक्षक-1 पदाच्या विविध तांत्रिक शाखांचा समावेश आहे. संचालन, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत, यांत्रिक आणि सिव्हिल या विभागांमध्ये रिक्त जागा आहेत. त्याचबरोबर कनिष्ठ अनुरक्षक पदासाठी विद्युत, फिटर, प्रशीतन व वातानुकूलन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडमध्ये भरती होणार आहे. उमेदवारांनी आपल्या शैक्षणिक किंवा तांत्रिक पात्रतेनुसार संबंधित पदासाठी अर्ज करावा.
पर्यवेक्षक-1 (संचालन) पदासाठी 2 जागा आहेत. या पदासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून अभियांत्रिकी पदवी किंवा पूर्णवेळ अभियांत्रिकी डिप्लोमा आवश्यक आहे.
पर्यवेक्षक-1 (इलेक्ट्रॉनिक्स) पदासाठी 18, विद्युत शाखेसाठी 14, यांत्रिक शाखेसाठी 3 आणि सिव्हिल शाखेसाठी 6 पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. या पदांसाठी संबंधित अभियांत्रिकी विषयातील तीन वर्षांचा पूर्णवेळ डिप्लोमा किंवा समकक्ष पात्रता आवश्यक आहे.
कनिष्ठ अनुरक्षक पदासाठी एकूण 24 रिक्त जागा आहेत. यामध्ये विद्युत ट्रेडमध्ये 8, फिटरमध्ये 9, प्रशीतन व वातानुकूलनमध्ये 5 आणि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडमध्ये 2 पदांचा समावेश आहे. या पदांसाठी उमेदवारांकडे संबंधित ट्रेडमधील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे (ITI) प्रमाणपत्र किंवा समकक्ष पात्रता असणे आवश्यक आहे.
पर्यवेक्षक-1 आणि कनिष्ठ अनुरक्षक या दोन्ही पदांसाठी उमेदवारांचे कमाल वय 28 वर्षे असावे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत मिळेल. वयाची गणना आणि इतर पात्रता अटी जाणून घेण्यासाठी अधिकृत भरती अधिसूचना तपासणे आवश्यक आहे.
सामान्य, OBC नॉन-क्रीमी लेयर, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि माजी सैनिक प्रवर्गातील उमेदवारांना 500 रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. याशिवाय लागू GST देखील आकारला जाईल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दिव्यांग उमेदवारांना अर्ज शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
या भरतीसाठी उमेदवारांची निवड संगणक आधारित परीक्षा (CBT) आणि त्यानंतरच्या वैद्यकीय तपासणीच्या आधारे केली जाणार आहे. परीक्षा 100 गुणांची असेल आणि हिंदी तसेच इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये घेण्यात येईल. परीक्षेत चुकीच्या उत्तरांसाठी नकारात्मक गुणांकन नसणार आहे. सामान्य आणि OBC नॉन-क्रीमी लेयर उमेदवारांना परीक्षेत किमान 60 टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे. तर SC, ST, दिव्यांग आणि माजी सैनिक उमेदवारांसाठी किमान पात्रता गुण 50 टक्के निश्चित करण्यात आले आहेत. परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना वैद्यकीय तपासणीला सामोरे जावे लागेल.
पर्यवेक्षक-1 पदासाठी वेतनश्रेणी 37,000 ते 1,15,000 रुपये आहे. या पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना सुरुवातीला 37,000 रुपये मूलभूत वेतन मिळेल. कनिष्ठ अनुरक्षक पदासाठी वेतनश्रेणी 18,250 ते 59,200 रुपये असून सुरुवातीचे मूलभूत वेतन 18,250 रुपये असेल. याशिवाय NCRTC च्या नियमांनुसार महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर सुविधाही मिळू शकतात.
NCRTC च्या या भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 9 ऑक्टोबर 2026 आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी आपली शैक्षणिक पात्रता, वय, संबंधित ट्रेड आणि आरक्षणाच्या अटी तपासाव्यात. भरतीसंदर्भातील अंतिम आणि अचूक माहितीसाठी NCRTC ची अधिकृत अधिसूचना पाहणे महत्त्वाचे आहे.