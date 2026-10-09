/नानांच्या मृत्यूचं गूढ वाढलं? 5.20 ला मृत घोषित पण गोवा पोलिसांना 8.07 ला पहिला फोन; पोलीस रेकॉर्डवर मृत्यूबद्दल काय म्हटलंय? नोंदवलेल्या तक्रारीचा फोटो समोर

गुरुवारी पहाटे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या मृत्यूची बातमी गोव्यामधून समोर आली. नाना पाटेकरांना 5.20 वाजता मणिपाल रुग्णालयामधील डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. अचानक नानांच्या निधनाची बातमी समोर आल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. नानांच्या पार्थिवाचं पोस्टमॉर्टम करण्यात आल्यानंतर ते कुटुंबियांच्य ताब्यात देण्यात आलं. आता या प्रकरणामध्ये आता गोवा पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणामध्ये बीएनएसएस कलम 194 अंतर्गत अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आली आहे. नानांच्या मृत्यूसंदर्भात घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात असल्याची चर्चा असतानाच गोवा पोलिसांनी हा तपास सुरु केला आहे. मात्र आता पोलिसांनी रेकॉर्डवर नेमकी काय नोंद करुन घेतली आहे याची माहिती समोर आली असून यामध्ये पोलिसांना नानांच्या मृत्यूसंदर्भात कधी माहिती मिळाली याचाही उल्लेख आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस रेकॉर्डमध्ये सकाळी आठ वाजल्यानंतर फोन आल्याची माहिती दिली आहे. उत्तर गोव्यातील पणजी पोलिस स्टेशनमध्ये यासंदर्भात फोनवरुन माहिती कळवण्यात आल्याचं पोलिसांनी नोंदवून घेतलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. "8 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 8 वाजून 7 मिनिटांनी मणिपाल रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा फोन आला. त्यांनी विश्वनाथ (नाना) गजानन पाटेकर यांना मृत अवस्थेत रुग्णालयात आणण्यात आलं. विश्वनाथ (नाना) पाटेकर हे गजानन लक्ष्मण पाटेकर यांचे 76 वर्षीय पुत्र असून डोना पावला येथील ओशन पार्कमध्ये वास्तव्यास होते," असं पोलिसांच्या नोंदीमध्ये लिहिले आहे.
तसेच, पोलिसांनी नोंदवलेल्या माहितीनुसार, "नाना पाटेकर मूळचे मुंबईमधील अंधेरी पश्चिमेमधील आझाद नगर येथील लोखंडवाला, सिद्धार्थ नगरमधल्या अपना घर कोऑपरेटीव्ह सोसायटीमधील रहिवाशी होते. या कॉलवरील माहितीनुसार, पोलिसांनी बॉम्बोलीनमधील मणिपाल रुग्णालयात जाऊन संबंधित वॉर्डला भेट देऊन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. त्यानंतर याबद्दल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवण्यात आलं. पणजी पोलीस स्टेशनमध्ये 194 बीसीएनएसस अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आळा. या प्रकरणामध्ये पुढील तपास पीएसआय नितीन नाईक करत आहेत," असं पोलिसांनी नोंदवलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे.
तसेच या प्रकरणामध्ये अनैसर्गिक मृत्यू प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यात आल्याचंही या कागदपत्रांवर नमूद करण्यात आला आहे.
Goa: Panaji Police registers an Unnatural Death (UD) case under Section 194 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) following the death of veteran actor Vishwanath (Nana) Gajanan Patekar. According to the police record, the 76-year-old actor was brought dead to the casualty ward of Manipal Hospital, Bambolim, from his residence at Ocean Park, Dona Paula. Further enquiry into the matter is currently in progress, led by PSI Nitin Naik.— ANI (@ANI) October 9, 2026
नाना पाटेकरांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याची माहिती समोर आली. नाना पाटेकरांच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट करण्यासाठी पंचनामा, शवविच्छेदन आणि संबंधितांचे जबाब नोंदवण्यात येणार आहेत. घातपाताचा संशय आढळल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मात्र नानांना 5.20 ला मृत घोषित करण्यात आल्यानंतर त्याबद्दल पोलिसांना 8 वाजल्यानंतर कळवण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. या प्रकरणामध्ये घातपाताचा संशय वक्त होत असताना नानांच्या मृत्यूचं गूढ वाढल्याची चर्चा आहे.