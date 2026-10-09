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नानांच्या मृत्यूचं गूढ वाढलं? 5.20 ला मृत घोषित पण गोवा पोलिसांना 8.07 ला पहिला फोन; पोलीस रेकॉर्डवर मृत्यूबद्दल काय म्हटलंय? नोंदवलेल्या तक्रारीचा फोटो समोर

नाना पाटेकरांना पहाटे मणिपाल रुग्णालयात नेण्यात आल्यानंतर त्यांना वाचवण्यासाठी डॉक्टरांनी 45 मिनिटं प्रयत्न केल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र डॉक्टरांना यश आलं नाही आणि त्यांना 5.20 ला मृत घोषित करण्यात आलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 09, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 10:16 AM IST
नानांच्या मृत्यूचं गूढ वाढलं? 5.20 ला मृत घोषित पण गोवा पोलिसांना 8.07 ला पहिला फोन; पोलीस रेकॉर्डवर मृत्यूबद्दल काय म्हटलंय? नोंदवलेल्या तक्रारीचा फोटो समोर
Image Credit: पोलीस रेकॉर्डमधील नोंदीचा फोटो समोर आलाय (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआय आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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