/40 हजारांच्या कर्जामुळे शेतकऱ्याने संपवलेलं आयुष्य; नाना पाटेकर आले होते धावून, आठवणीत कुटुंबाला अश्रू अनावर!

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या सामाजिक कार्याच्या आठवणी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील सबगव्हाण येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला त्यांनी केलेल्या आर्थिक मदतीची आठवण आजही कुटुंबीयांच्या मनात कायम आहे. 2016 मध्ये शेतकरी नामदेव पाटील यांनी कर्जाच्या ओझ्याखाली आयुष्य संपवल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला नाना पाटेकर यांच्या ‘नाम फाउंडेशन’च्या माध्यमातून एक लाख रुपयांची मदत मिळाल्याचे सांगितले जाते. या मदतीमुळे कठीण काळात कुटुंबाला आधार मिळाला, अशी भावना कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे. नाना पाटेकर यांचे निधन 8 ऑक्टोबर २०२६ रोजी झाल्याचे वृत्त आहे.
2016 मध्ये सबगव्हाण गावातील शेतकरी नामदेव पाटील यांच्यावर सुमारे 40 हजार रुपयांचे कर्ज होते. कर्जाचा वाढता ताण आणि आर्थिक अडचणींमुळे त्यांनी स्वतःचे जीवन संपवले, अशी माहिती कुटुंबाच्या आठवणींमधून समोर आली आहे. या घटनेमुळे त्यांच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळले. घरातील कर्त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर आर्थिक जबाबदाऱ्या सांभाळण्याचे आव्हान कुटुंबासमोर उभे राहिले. शेतकरी कुटुंबांना कर्जबाजारीपणा आणि आर्थिक असुरक्षिततेमुळे कोणत्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागतो, याचे हे दुर्दैवी उदाहरण ठरले.
नामदेव पाटील यांच्या मृत्यूची माहिती मिळाल्यानंतर नाना पाटेकर यांनी ‘नाम फाउंडेशन’च्या माध्यमातून त्यांच्या कुटुंबाला एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली होती. संकटाच्या काळात मिळालेल्या या मदतीमुळे कुटुंबाला काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळाला. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत करण्यासाठी नाना पाटेकर आणि अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी २०१५ मध्ये ‘नाम फाउंडेशन’ची सुरुवात केली होती. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आधार देणे, पाणीटंचाईवर उपाय करणे आणि ग्रामीण भागातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी काम करणे हे या संस्थेच्या कार्याचे प्रमुख उद्देश आहेत.
कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, नाना पाटेकर यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या एक लाख रुपयांच्या मदतीमुळे त्यांना कठीण परिस्थितीतून सावरण्यास हातभार लागला. संकटाच्या काळात आर्थिक मदत मिळणे म्हणजे केवळ पैशांचा आधार नव्हे, तर आपल्यामागे कोणीतरी उभे आहे, ही भावना देणारी बाब असते. नामदेव पाटील यांच्या कुटुंबासाठीही ही मदत महत्त्वाची ठरली. आज कुटुंब ज्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले आहे, त्यामध्ये त्या मदतीचा वाटा असल्याची भावना सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
नाना पाटेकर यांचे सामाजिक कार्य केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित नव्हते. शेतकरी आत्महत्या, शेतीमालाला योग्य भाव आणि ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई यांसारख्या प्रश्नांवर त्यांनी अनेकदा परखड भूमिका मांडली. २५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी जळगावमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ‘नाम फाउंडेशन’तर्फे खान्देशातील शेकडो आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत देण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरती मदत न देता त्यांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली होती.
नाना पाटेकर यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीबरोबरच त्यांच्या सामाजिक कार्याचा लाभ झालेल्या कुटुंबांनाही दुःख झाले आहे. सबगव्हाण येथील कुटुंबीयांनी शेतकऱ्यांची वेदना समजून घेणारा आणि संकटात मदतीचा हात देणारा माणूस हरपल्याची भावना व्यक्त केली. त्यांनी केलेली मदत आणि शेतकऱ्यांविषयीची संवेदनशीलता कायम स्मरणात राहील, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. नाना पाटेकर यांनी ‘नाम फाउंडेशन’च्या माध्यमातून उभे केलेले शेतकरी मदतीचे कार्य त्यांच्या सामाजिक योगदानाची आठवण करून देत आहे.