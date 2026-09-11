'आधार' कार्डचे जनक नंदन निलेकणी, मुख्यमंत्र्यांची आईसुद्धा SIR यादीतून बाहेर; नोटीसला उत्तर द्यावं लागणार! राज्यात एकच खळबळ

कर्नाटकात नुकत्याच राबवल्या केलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीनंतर (एसआयआर) प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदारयादीमध्ये इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी आणि त्यांचे कुटुंबीय, 'झिरोदा' चे संस्थापक नितीन कामत आणि निखिल कामत यांची नावे नसल्याची माहिती मिळाली आहे. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांची आई गौराम्मा यांचेही नाव प्रारूप यादीत नाही.
'एसआयआर'चा पहिला टप्पा पडल्यानंतर प्रारूप मतदायादीसह नोटीस यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या नोटीस यादीत अनेक प्रतिष्ठित आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींची नावे आहेत. देशाला 'आधार' कार्डसारखी योजना देण्यात मोलाचा हातभार लावणाऱ्या नंदन निलेकणींनाही आता नोटीस दिली जाणार आहे. तसेच त्यांची पत्नी रोहिणी आणि मुले जान्हवी आणि निहार यांची नावे 2002 च्या यादीबरोबर मॅपिंग न झाल्यामुळे प्रारूप यादीबाहेर आहे. विशेष म्हणजे, आधार कार्ड विकसित करणाऱ्या 'युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया'चे (UIDAI) माजी अध्यक्ष नंदन निलेकणी, त्यांची पत्नी रोहिणी आणि त्यांची मुले यांची नावे 2002 च्या मतदारयादीशी जुळत (मॅप होत) नसल्यामुळे त्यांना यादीत विसंगत दाखवण्यात आले आहे.
झिरोदाचे कामत बंधू आणि त्यांची आई रेवती कामत यांची नावे वगळण्यामागील कारण पालकांचे नाव जुळत नाही असे आहे. या तिघांची नावे बंगळुरूः दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात होती. कन्नड अभिनेते शिवा राजकुमार यांचे नाव 2002 च्या यादीशी मॅपिंग न झाल्यामुळे त्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी आपल्या पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नंदन निलेकणी हे भारतातील प्रसिद्ध उद्योजक, तंत्रज्ञान तज्ञ आणि सार्वजनिक धोरणांसंदर्भातील नावालेल्या व्यक्तींपैकी एक आहेत. त्यांचा जन्म 2 जून 1955 रोजी बंगळूर (बेंगळुरू) येथे झाला. त्यांनी आयआयटी बॉम्बे मधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली. 1981 मध्ये एन.आर. नारायण मूर्ती आणि इतर पाच सहकाऱ्यांसोबत त्यांनी इन्फोसिसची स्थापना केली. 2002 ते 2007 पर्यंत ते कंपनीचे सीईओ होते. सध्या ते इन्फोसिसचे नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन आहेत. 2009 ते 2014 पर्यंत ते भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे ('युआयडीएआय'चे UIDAI) संस्थापक अध्यक्ष होते. त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांच्या दर्जा देण्यात आलेला. त्यांच्या नेतृत्वात ‘आधार’ हा जगातील सर्वात मोठा बायोमेट्रिक ओळख कार्यक्रम तयार झाला. युपीआय डिजिटल पेमेंट्स आणि इतर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) विकसित करण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे. जुलैमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा सुधारणांसाठी (पेपर लीक रोखण्यासाठी) स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती केली आहे.