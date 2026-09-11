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'आधार' कार्डचे जनक नंदन निलेकणी, मुख्यमंत्र्यांची आईसुद्धा SIR यादीतून बाहेर; नोटीसला उत्तर द्यावं लागणार! राज्यात एकच खळबळ

विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम ही भारत निवडणूक आयोगानेदेशभरात राबवलेली मतदार याद्यांची मोठी पडताळणी मोहीम आहे. या मोहिमेदरम्यान कर्नाटकामधून धक्कादायक माहिती समोर आलीये.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 11, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:50 AM IST
'आधार' कार्डचे जनक नंदन निलेकणी, मुख्यमंत्र्यांची आईसुद्धा SIR यादीतून बाहेर; नोटीसला उत्तर द्यावं लागणार! राज्यात एकच खळबळ
Image Credit: तातडीने कारवाईसंदर्भातील हलचाली सुरु (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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