मोदी आणि पुतीन ज्या SUV मध्ये बसले त्याची वैशिष्ट्य माहितीयेत का? ऐकून हैराण व्हाल

Narendra Modi And Vladimir Putin : रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन हे गुरुवारी सायंकाळी दिल्लीच्या पालम एयरपोर्टवर लँड झाले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः त्यांना रिसिव्ह करण्यासाठी एअरपोर्टवर पोहोचले यामधून जगाला दोघांमध्ये असलेली बॉण्डिंग दिसून आली. एवढंच नाही तर ज्या प्रकारे मोदी रूस दौऱ्यावर असताना पुतीन यांनी त्यांना आपल्या कारमध्ये बसवलं होतं तसंच मोदींनी सुद्धा पुतीनला आपल्या SUV मध्ये बसवलं आणि मैत्रीतला दिलदारपणा दाखवला. तेव्हा मोदी आणि पुतीन बसलेल्या SUV नेमकी कोणती आहे आणि त्याची खासियत काय? यासंदर्भात सोशल मीडियावर चर्चा सुरु आहे.
मोदी आणि पुतीन ज्या SUV मध्ये बसले होते ती 2024 टोयोटा फॉर्च्यूनर 4X2 डीजल मॅन्युअल व्हेरिएन्ट होती ज्याची एक्स शोरूम किंमत ही जवळपास 34.28 लाख रुपये आहे. पण यात शक्तिशाली बुलेटप्रूफिंग आणि उत्कृष्ट सुरक्षा वैशिष्ट्ये जोडली गेली आहेत, ज्यामुळे त्याची किंमत खूप वाढते. ही फर्स्ट ओनर एसयूव्ही असून तिचा रंग हा सुपर व्हाईट आहे. ही एसयूव्ही तिच्या अतुलनीय विश्वासार्हता, मजबूत बिल्ड गुणवत्ता आणि शक्तिशाली कामगिरीसाठी ओळखली जाते.
यात 2755 सीसीचा टर्बोचार्ज्ड डिझेल इंजन दिला असून जो जवळपास 201.15 हॉर्सपावर (bhp) च्या जास्त पॉवर आणि 420 Nm टॉर्कची शक्ती निर्माण करते. या गाडीचं इंजिन 6-स्पीड इंटेलिजेंट मॅन्युअल ट्रान्समिशन (iMT) शी जोडलेले आहे आणि ते 4X2 (टू-व्हील ड्राइव्ह) ड्राइव्हट्रेनद्वारे चालते. ही 7 सीटर SUV तिच्या उत्तम ग्राउंड क्लिअरन्स आणि मजबूत सस्पेंशनमुळे खडबडीत रस्ते आणि महामार्गांवर आरामदायी प्रवास देते.
