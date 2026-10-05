/मोदींच्या कॅबिनेटचा होणार विस्तार! या दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांना मिळणार डच्चू? राज्यसभेसाठी 8 उमेदवारांची नावं जाहीर

भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) उत्तर प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीसाठी आपल्या आठ उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. महत्त्वां म्हणजे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि बी.एल. वर्मा यांना भाजपाने उमेदवारी दिलेली नाही. भाजपाने यादीतून या दोन नेत्यांची नावे वगळल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हरदीप पुरी यांचा सध्याचा राज्यसभा कार्यकाळ 25 नोव्हेंबर 2026 रोजी संपणार आहे. त्याचप्रमाणे, भाजपने केंद्रीय राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांनाही राज्यसभेसाठी उमेदवारी दिलेली नाही; त्यांचा कार्यकाळही 25 नोव्हेंबर 2026 रोजीच संपणार आहे.
हरदीप सिंग पुरी यांना सर्वप्रथम जानेवारी 2018 मध्ये उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर पाठवण्यात आले होते. मनोहर पर्रीकर यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेली जागा त्यांनी त्यावेळी भरून काढली होती. त्यानंतर, 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी ते उत्तर प्रदेशातून दुसऱ्यांदा राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आले. यानंतर त्यांची राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि पुढे त्यांच्याकडे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
भाजपने जूनमध्ये रवनीत सिंग बिट्टू यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिली नाही, तर जॉर्ज कुरियन यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. तेव्हापासूनच केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलाबाबतच्या चर्चांना उधाण आले होते. या दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांचा कार्यकाळ 21 जून रोजी संपला. नियमांनुसार, केंद्रीय मंत्रिपदावर कायम राहण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचे संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे (लोकसभा किंवा राज्यसभा) सदस्य असणे अनिवार्य असते. त्यामुळे, जर एखाद्या मंत्र्याचा कार्यकाळ संपला आणि त्यांना पुन्हा वरिष्ठ सभागृहात (राज्यसभेत) पाठवले गेले नाही, तर त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल, हे निश्चित मानले जाते.
मोदी मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांवर त्यांच्या संबंधित राज्यांमधील भाजपच्या संघटनात्मक नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यात पहिले म्हणजे उत्तर प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष पंकज चौधरी आणि दुसरे म्हणजे दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष म्हणून नुकतीच नियुक्ती झालेले हर्ष मल्होत्रा आहेत. भाजप 'एक व्यक्ती, एक पद' या तत्त्वाचे पालन करत असल्याने, या दोन्ही नेत्यांना केंद्रीय मंत्रीपदावरून मुक्त केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही.