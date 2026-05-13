/केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! 14 खरीप पिकांच्या MSP मध्ये वाढ, तुरीचा MSP 8450 वर पोहोचला, इतर पिकं कोणती? वाचा यादी

Union Government approves MSP Hike for 14 Kharif Crops: केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने 14 खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज म्हणजेच, 13 मे रोजी हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तांदळासाठी नवीन किमान आधारभूत भाव 2441 निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील MSP च्या तुलनेत 72 रुपयांनी जास्त आहे. दरम्यान, तुरीचा MSP 450 रुपयांनी वाढवण्यात आला आहे.
किमान आधारभूत किंमत (MSP) म्हणजे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांसाठी मिळणारा हमखास भाव आहे. अगदी त्या पिकांचे बाजारभाव कमी असले तरीही ही किंमत किंवा दर दिला जातो. यामागील मुख्य उद्देश हा आहे की, बाजारभावांमधील चढ-उतारांचा शेतकऱ्यांवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये आणि त्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान किंमत सातत्याने मिळत राहावी.
प्रत्येक हंगामापूर्वी, सरकार CACP (कृषी खर्च आणि मूल्य आयोग) च्या शिफारशींवर आधारित MSP किंवा किमान आधारभूत किंमत निश्चित करते. जर एखाद्या पिकाचे उत्पादन प्रचंड झाले, तर बाजारातील किंमती कमी होण्याची शक्यता असते. अशा प्रसंगी, MSP त्या उत्पादनासाठी एक निश्चित किंमत म्हणून कार्य करते. थोडक्यात सांगायचे तर, ही एक विमा पॉलिसीप्रमाणे काम करते, जी शेतकऱ्यांना किंमत कमी झाली तरी त्याचा परिणाम जाणवू देत नाही.
कोळसा आणि लिग्नाइट वायूकरण प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी, सरकारने 37 हजार 500 कोटींच्या एका योजनेला मंजुरी दिली आहे. भारताचा कोळसा आणि लिग्नाइट वायूकरण कार्यक्रम अधिक गतिमान करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने 2030 पर्यंत 10 कोटी टन कोळशाचे वायूमध्ये रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा बळकट होईल आणि आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी होईल.
नागपूर विमानतळावर असलेल्या आणि 'एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया'च्या (AAI) मालकीच्या, परंतु 'मिहान इंडिया लिमिटेड'ला (MIL) वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याची मुदत वाढवण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. ही लीज आता 6 ऑगस्ट 2039 नंतरही पुढे सुरू राहील.
सरकारने रेल्वे मंत्रालयाच्या 'अहमदाबाद (सरखेज)–धोलेरा सेमी-हाय-स्पीड दुहेरी मार्ग प्रकल्पा'ला मंजुरी दिली आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंदाजे 20 हजार 667 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. भारतीय रेल्वेचा हा पहिलाच असा 'सेमी-हाय-स्पीड' प्रकल्प असेल, जो पूर्णपणे भारतातच विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा (स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा) वापर करून साकारला जाईल.