/नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? पंतप्रधानपदासाठी कोणाला पसंती? C-Voter सर्वेक्षणाची देशभरात चर्चा!

देशात आजच्या घडीला लोकसभा निवडणूक झाली तर जनतेचा कौल कोणाच्या बाजूने असेल? पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी यांच्यापैकी कोणाला अधिक पसंती आहे? तसेच सत्ताधारी NDA आणि विरोधी इंडिया आघाडीला किती जागा मिळू शकतात? या प्रश्नांची उत्तरे देणारे India Today-C-Voterचे ताजे सर्वेक्षण चर्चेत आले आहे. या सर्वेक्षणानुसार नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदासाठी अजूनही सर्वाधिक पसंतीचे नेते असून राहुल गांधी दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. विशेष म्हणजे तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचे नाव तिसऱ्या क्रमांकावर आल्याने राजकीय वर्तुळातही त्याची चर्चा होत आहे.
सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, 49 टक्के नागरिकांनी नरेंद्र मोदी यांना पुढील पंतप्रधान म्हणून पसंती दिली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना 27 टक्के लोकांनी पसंती दर्शवली. म्हणजेच दोन्ही नेत्यांमध्ये तब्बल 22 टक्के गुणांचा फरक असल्याचे सर्वेक्षणातून दिसते. त्यामुळे सध्याच्या जनमताच्या आकलनात मोदींची लोकप्रियता राहुल गांधींपेक्षा लक्षणीयरीत्या पुढे असल्याचे चित्र आहे.
राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदाच्या पसंतीच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहेत. त्यांना 27 टक्के समर्थन मिळाले आहे. विरोधकांसाठी हा आकडा महत्त्वाचा असला तरी मोदींच्या 49 टक्के पसंतीच्या तुलनेत राहुल गांधी अद्याप 22 टक्के गुणांनी मागे आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकांसमोर मोदींच्या लोकप्रियतेला आव्हान देण्याचे मोठे आव्हान कायम असल्याचे या सर्वेक्षणातून सूचित होते. मात्र, मतमतांतराचे सर्वेक्षण हे त्या क्षणातील जनमताचे चित्र असते; ते प्रत्यक्ष निवडणूक निकालाची हमी देत नाही.
या सर्वेक्षणातील आणखी एक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचे नाव. पंतप्रधानपदासाठी 9 टक्के नागरिकांनी विजय यांना पसंती दिल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यानंतर ते तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रीय राजकारणात तुलनेने नवे असलेले हे नेतृत्व लोकप्रियतेच्या चर्चेत पुढे येणे हा सर्वेक्षणातील महत्त्वाचा निष्कर्ष मानला जात आहे.
‘आज लोकसभा निवडणूक झाली तर’ या काल्पनिक परिस्थितीवर आधारित जागांच्या अंदाजात NDAला 326 जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. इंडिया आघाडीला 185 जागा, तर इतर पक्षांना 32 जागा मिळू शकतात, असा सर्वेक्षणाचा अंदाज आहे. लोकसभेतील बहुमताचा आकडा 272 असल्याने या अंदाजानुसार NDA बहुमतापेक्षा बऱ्याच पुढे राहू शकतो. मात्र, हे सर्वेक्षणातील अनुमान असून प्रत्यक्ष निवडणूक निकाल नाहीत.
पक्षनिहाय आकडे पाहिल्यास भाजपला 262 जागा मिळण्याचा अंदाज सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. काँग्रेसला 106 जागा, तर इतर पक्षांना मिळून 176 जागांचा अंदाज देण्यात आला आहे. या आकडेवारीनुसार भाजप बहुमताच्या 272 जागांच्या जवळ पोहोचत असला तरी स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठत नाही. त्यामुळे केंद्रातील सत्ता स्थापनेसाठी NDAतील मित्रपक्षांचे महत्त्व कायम राहू शकते.
देशातील सर्वात मोठ्या लोकसभा राज्यांपैकी एक असलेल्या उत्तर प्रदेशातील आकडेही लक्षवेधी आहेत. सर्वेक्षणानुसार, उत्तर प्रदेशात इंडिया आघाडीला 41, तर NDAला 38 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. मतांच्या टक्केवारीत NDAला 42 टक्के आणि इंडिया आघाडीला 40 टक्के मतांचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. म्हणजेच जागांच्या बाबतीत विरोधकांना किंचित आघाडी मिळू शकते, असे सर्वेक्षण सूचित करते.
महाराष्ट्रातील चित्रही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. सर्वेक्षणानुसार NDAला राज्यात 31 लोकसभा जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर इंडिया आघाडीला 17 जागा मिळू शकतात. मतांच्या टक्केवारीत NDAला 49 टक्के आणि इंडिया आघाडीला 43 टक्के मतांचा अंदाज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात NDAला आघाडी असली तरी दोन्ही आघाड्यांमधील मतांचा फरक 6 टक्के असल्याचे दिसते. एकूणच, या सर्वेक्षणात नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाच्या पसंतीत आघाडीवर, NDA सत्तेच्या दिशेने मजबूत स्थितीत आणि राहुल गांधी दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे चित्र आहे. मात्र, 2029ची लोकसभा निवडणूक अद्याप दूर असल्याने आजचे जनमत भविष्यात बदलू शकते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.