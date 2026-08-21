/नाशिकमध्ये 26 वर्षीय तरुणाने संपवलं जीवन; चिठ्ठीमुळे उलगडलं धक्कादाक वास्तव; प्रेयसी आणि तिघांनी...

गंगापूर रोड परिसरातील ध्रुवनगर येथे 26 वर्षीय वरुण भामरे या तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. मृत्यूपूर्वी वरुणने लिहिलेल्या चिठ्ठीत प्रेयसीसह तीन जणांवर गंभीर आरोप केल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रेमसंबंध, पैशांची देवाणघेवाण आणि कथित धमकी यांचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे चिठ्ठीत नमूद असल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, गंगापूर पोलिसांनी संबंधित चिठ्ठी ताब्यात घेतली असून सध्या अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
गंगापूर रोडवरील ध्रुवनगर परिसरात वरुण भामरे याचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, वरुणने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली.पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे ताब्यात घेतले आहेत. या घटनेमागील नेमके कारण काय होते, याचा तपास आता पोलिसांकडून केला जात आहे.
वरुणने मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत प्रेयसीसह तिघांवर गंभीर आरोप केल्याचे सांगितले जात आहे. प्रेमसंबंधात आपली फसवणूक झाल्याचा दावा त्याने या चिठ्ठीत केल्याची माहिती आहे.तसेच संबंधित व्यक्तींनी आपल्याकडून पैसे घेतल्याचा आरोपही वरुणने केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आर्थिक व्यवहार आणि वैयक्तिक संबंध या दोन्ही बाजू तपासासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
चिठ्ठीत वरुणने आपल्याकडून हवे तेवढे पैसे काढून घेतल्याचा आरोप केल्याचे समोर येत आहे. संबंधितांकडून घेतलेले पैसे परत मागितल्यानंतर परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्याचा दावा त्याने केल्याचे सांगण्यात येते.मात्र हे सर्व आरोप सध्या मृत्यूपूर्वीच्या चिठ्ठीत करण्यात आलेले दावे आहेत. त्यांची स्वतंत्रपणे पोलिसांकडून पडताळणी होणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्तींची बाजू आणि उपलब्ध पुरावे तपासल्यानंतरच आरोपांमधील तथ्य स्पष्ट होणार आहे.
वरुणने चिठ्ठीत आपल्याला आदल्या दिवशी रस्त्यात अडवून मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप केल्याची माहिती आहे. तसेच आपल्याला धमकी देण्यात आल्याचेही त्याने नमूद केल्याचे सांगण्यात येते.या कथित घटनेबाबत पोलिसांकडून स्वतंत्र तपास केला जाण्याची शक्यता आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी, फोनवरील संभाषण, आर्थिक व्यवहार आणि इतर उपलब्ध पुरावे तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकतात.
वरुणने आपल्या चिठ्ठीत पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्याकडे न्यायाची मागणी केल्याचे सांगण्यात येते. संबंधितांवर कारवाई करून त्यांना शिक्षा द्यावी, अशी विनंती त्याने केल्याची माहिती आहे.यामुळे या प्रकरणात पोलिसांकडून चिठ्ठीतील प्रत्येक आरोपाची पडताळणी केली जाण्याची शक्यता आहे. चिठ्ठी नेमकी वरुणनेच लिहिली होती का, त्यातील मजकूर आणि परिस्थिती यांचा परस्पर संबंध काय आहे, याचाही तपास होऊ शकतो.
गंगापूर पोलिसांनी चिठ्ठी ताब्यात घेतली असून सध्या अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. प्रकरणातील उपलब्ध प्राथमिक माहितीच्या आधारे पुढील गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.पोलिसांकडून मृताच्या कुटुंबीयांचे जबाब, संबंधित व्यक्तींची चौकशी, आर्थिक व्यवहारांची माहिती आणि डिजिटल पुरावे तपासले जाऊ शकतात. या तपासातून वरुणने केलेल्या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
या घटनेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मृत्यूपूर्वीच्या चिठ्ठीत करण्यात आलेले आरोप. अशा प्रकारच्या प्रकरणात चिठ्ठीतील मजकूर महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकतो; मात्र केवळ आरोपांच्या आधारे संबंधित व्यक्तींना दोषी ठरवता येत नाही. पोलिस तपास, उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच या प्रकरणाचे वास्तव स्पष्ट होईल.दरम्यान, या घटनेमुळे ध्रुवनगर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. पोलिसांकडून तपासाची पुढील दिशा काय असेल आणि चिठ्ठीत उल्लेख असलेल्या व्यक्तींविरोधात कोणती कायदेशीर कारवाई केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.