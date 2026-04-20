50 लाखांमध्ये 2000 कोटींची मालमत्ता... सोनिया गांधी, राहुल गांधींशी संबंधित प्रकरणात आज हायकोर्टात सुनावणी

National Herald Case High Court Hearing: नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात आज दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध आहे.
16 डिसेंबर 2025 रोजी ट्रायल कोर्टाने ईडीच्या चार्जशीटवर 'कग्निजन्स' घेण्यास नकार दिला होता. एफआयआर शिवाय दाखल केलेली तक्रार कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. या आदेशाविरोधात ईडीने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी , खासदार राहुल गांधी यांच्यासह सुमन दुबे, सॅम पित्रोडा, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्रा. लि. आणि सुनील भंडारी यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
ईडीच्या आरोपानुसार, या सर्वांनी मिळून कट रचून मनी लॉन्डरिंग केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये दिवंगत काँग्रेस नेते मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांचाही समावेश होता. यापूर्वी 22 डिसेंबर रोजी हायकोर्टाने सर्व संबंधितांना नोटीस बजावत ईडीच्या याचिकेवर तसेच ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या मागणीवर सुनावणी मान्य केली होती. आजच्या सुनावणीत ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम राहणार की ईडीला दिलासा मिळणार, यावर या प्रकरणाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
नॅशनल हेराल्ड हे 1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांनी सुरू केलेले काँग्रेस समर्थक वृत्तपत्र होते. या वृत्तपत्राचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) होते. 2008 मध्ये वृत्तपत्र बंद पडले आणि एजेएलवर काँग्रेस पक्षाने 90 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. 2010 मध्ये यंग इंडियन लिमिटेड (व्हायआयएल) नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा 76% हिस्सा होता. 2011 मध्ये व्हायआयएलने फक्त 50 लाख रुपयांत एजेएलचे सर्व शेअर्स घेतले आणि कर्ज माफ करून एजेएलच्या 2000 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता ज्यामध्ये दिल्लीतील हेराल्ड हाऊससहीत इतर मालमत्ताचा समावेश होतो, त्या सर्व ताब्यात घेतल्या.
2012 मध्ये भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली कोर्टात नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी याचिका दाखल केली. या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींवर ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींचाही समावेश होता त्यांच्यावर फसवणूक, विश्वासघात आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. त्यानंतर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगच्या दृष्टीकोनातून तपास सुरू केला.