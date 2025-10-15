टोल प्लाझावर तुम्हीदेखील जिंकू शकता बक्षिस, करा फक्त एवढंच काम!

Dirty Toilet Complaint Highway: भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) ‘स्वच्छ शौचालय चित्र आव्हान’ ही विशेष मोहीम 5.0 सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून स्वच्छतेचा संदेश दिल्यापासून, देशभरात शौचालय बांधकामाला गती मिळालीय. असे असले तरी राष्ट्रीय महामार्गांवरील शौचालयांच्या अस्वच्छतेमुळे प्रवाशांना त्रास होत असतो. यावर उपाय म्हणून NHAI ने नागरिकांना तक्रारीसाठी प्रोत्साहन देणारे कॅम्पेन सुरु केलंय.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल प्लाझाजवळ स्वच्छ, सुरक्षित आणि वापरण्यास योग्य शौचालये असावीत यासाठी हे कॅम्पेन राबवण्यात येत आहे. या कॅम्पेन अंतर्गत प्रवाशांना घाणेरडी शौचालये आढळल्यास तक्रार करण्याची संधी आहे. याबदल्यात तुम्हाला बक्षिस मिळू शकते.
तक्रार नोंदवण्यासाठी ‘हायवेयात्रा’ अॅप डाउनलोड करा. घाणेरड्या शौचालयाचा जिओ-टॅग फोटो काढा, ज्यामध्ये स्थान, तारीख आणि वेळ नोंदवली जाईल. अॅपवर फोटो अपलोड करून नाव, मोबाईल क्रमांक आणि वाहन क्रमांक टाका.
तक्रार खरी आढळल्यास NHAI तपास करेल आणि तक्रारदाराच्या वाहनाच्या फास्टॅग खात्यात ₹1000 जमा केले जातील. प्रत्येक शौचालयासाठी दररोज एकच तक्रार वैध आहे. हे कॅम्पेन 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत चालेल, त्यामुळे त्वरित सहभागी व्हा.
या उपक्रमामुळे महामार्गांवरील शौचालये स्वच्छ राहतील, प्रवाशांचा अनुभव सुधारेल आणि स्वच्छ भारताच्या दिशेने पाऊल पडेल. स्वच्छता ही सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सहभागामुळेच ही यशस्वी होऊ शकते.
या कॅम्पेनमुळे शौचालय स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित होतंय. यासोबतच स्वच्छतेच्या सवयीलादेखील प्रोत्साहन मिळते. प्रवास आनंददायी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय महामार्ग स्वच्छ आणि सुरक्षित बनवावेत,असे आवाहन करण्यात आलंय.
ही मोहीम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल प्लाझाजवळील शौचालये स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी सुरू केली आहे. प्रवाशांना घाणेरड्या शौचालयांची तक्रार करून स्वच्छतेच्या प्रयत्नांत सहभागी होता येते. तक्रार करण्यासाठी ‘हायवेयात्रा’ अॅप डाउनलोड करून जिओ-टॅग केलेला फोटो अपलोड करावा लागतो. यामध्ये स्थान, तारीख आणि वेळ नोंदवली जाते. तक्रार वैध आढळल्यास ₹१,००० चे बक्षीस मिळते.
तक्रार नोंदवण्यासाठी प्रथम ‘हायवेयात्रा’ अॅप इन्स्टॉल करा. घाणेरड्या शौचालयाचा जिओ-टॅग फोटो काढा, ज्यामुळे स्थान आणि वेळ स्वयंचलितपणे नोंदवली जाईल. फोटो अॅपवर अपलोड करा आणि तक्रार क्षेत्रात तुमचे नाव, मोबाईल क्रमांक आणि वाहन क्रमांक प्रविष्ट करा. NHAIतपासानंतर तक्रार खरी आढळल्यास तुमच्या वाहनाच्या फास्टॅग खात्यात ₹१,००० जमा करेल. प्रत्येक शौचालयासाठी दररोज एकच तक्रार वैध आहे.
ही मोहीम ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत चालेल. यामुळे प्रवाशांना स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालये मिळतील, प्रवासाचा अनुभव सुधारेल आणि स्वच्छ भारताच्या उद्दिष्टाला गती मिळेल. तक्रारदारांना ₹१,००० चे बक्षीस मिळेल, जे त्यांच्या फास्टॅग खात्यात जमा होईल. याशिवाय, ही मोहीम स्वच्छतेची सामूहिक जबाबदारी वाढवते आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील सुविधा सुधारण्यास मदत करते.