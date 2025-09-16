English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jammu Kashmir Latest Update : बर्फवृष्टी सुरू होण्याआधी 40 दहशतवादी...; भारतात पुन्हा काहीतरी मोठं घडणार?

Jammu Kashmir Latest Update : बर्फवृष्टी पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतात पुन्हा एकदा पाकिस्तान मोठा हल्ला घडवण्याच्या तयारीत? जाणून घ्या सीमेवर नेमकं काय सुरुय, हालचालींना इतका वेग का आला?

सायली पाटील | Updated: Sep 16, 2025, 12:54 PM IST
Jammu Kashmir Latest Update : बर्फवृष्टी सुरू होण्याआधी 40 दहशतवादी...; भारतात पुन्हा काहीतरी मोठं घडणार?
National news india Pakistan Jammu and Kashmir 40 pakistani terrorists trying infiltrate before snowfall

Jammu Kashmir Latest Update : काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानच्या सीमाभागात भारतीय लष्करानं उध्वस्त केलेल्या दहशतवादी तळांची पुन्हा उभारणी सुरू झाल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. यावरूनच पाकिस्तानच्या कुरापती अद्यापही थांबल्या नसल्याचं स्पष्ट होत आहे. कारण, पुन्हा एकदा भारतातील वातावरण आणि शांतता अस्थिर करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पहलगाममध्ये पर्यटकांना धर्म विचारून त्यांच्यावर भ्याड हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांना धडा शिकवण्यासाछी म्हणून भारतानं प्रत्युत्तराची कारवाईसुद्धा केली. मात्र या कारवाईनंही पाकिस्तानं कोणताही धडा घेतला नसून गुप्तचर यंत्रणांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या काही दिवसांत जवळपास 40 दहशतवादी भारतीय सीमाभागातून घुसखोरी करण्याच्या तयारीत आहेत.

भारतीय लष्कराच्या ऑपरेशन सिंदूरमुळं पाकिस्तानला हादरा बसलेला असतानाही आयएसआय जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी संघटना पुन्हा एकदा भारताला हादरा देण्याच्या बेतात असून जम्मू काश्मीरच्या राजौरी, पूंछ, कुपवाडा आणि बारामुल्ला भागातून LOC वरून 40 दहशतवादी घुसखोरी करण्याच्या तयारीत असून मोठा शस्त्रसाठा ते आपल्यासोबत बाळगत असल्याची माहितीसुद्धा गुप्तचर यंत्रणांनी दिली आहे.

हेसुद्धा वाचा : मुंबईत पाकिस्तानची कोट्यवधींची उलाढाल; यंत्रणांच्या नजरेआड जे काही सुरू होतं त्याचा पर्दाफाश!

हिवाळ्याला आता काही दिवस शिल्लक असतानाच एकदा या भागात हिमवृष्टीस सुरुवात झाली, की दहशतवाद्यांचे घुसखोरीचे सर्व मार्ग बंद होतात. ज्यामुळं हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी भारतात सीमा ओलांडून येण्याचा मनसुबा दहशतवादी बाळगून असल्याचं कळताच सीमाभागात लष्कर आणि सर्व संरक्षण यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.

हिमवर्षावास सुरुवात होताच...

काश्मीरमधील पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये हलक्या हिमवर्षावास सुरुवात होताच  जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, टीआरएफ आणि पीएएफएफ यांसारख्या दहशतवादी संघटनांकडून सातत्यानं भारतीय सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न सुरू होऊन दहशतवादी घुसखोरांची संख्या वाढू शकते असाही प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सध्याच्या घडीला सीमाभागात काही संशयास्पद हालचाली पाहण्यात आल्या असून संरक्षण यंत्रणा या सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत.

भारतात मोठा हल्ला घडवण्याचा कट शिजवणारे हे दहशतवादी आणि त्याच्या घुसखोरीला समूळ नष्ट करण्यासाठी सध्या लष्करही कारवाईस सज्ज असून येत्या काळात या भागातून येणाऱ्या प्रत्येक वृत्ताकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष असेल असं म्हणायला हरकत नाही.

FAQ

पहलगाम दहशतवादी हल्ला कधी आणि कसा घडला?
22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगामजवळील बैसरन व्हॅली येथे दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना धर्म विचारून हल्ला केला, ज्यात 26 नागरिक मारले गेले. हे हल्ले पाकिस्तानच्या लष्कर-ए-तैयबा (LeT) च्या उपसंगठन द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) ने केले असल्याचा आरोप आहे, ज्याने सुरुवातीला जबाबदारी स्वीकारली पण नंतर मागे घेतली.

पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी तळांची पुनर्रचना कशी सुरू झाली?
ऑपरेशन सिंदूरनंतर JeM ने बहावलपूरमधील तळांची मोठ्या प्रमाणात पुनर्रचना सुरू केली, ज्यात मुख्यालय आणि प्रशिक्षण शिबिरांचा समावेश आहे. ISI च्या मदतीने हे काम सुरू असल्याचे गुप्तचर सूत्र सांगतात, ज्यामुळे भारताविरुद्ध हल्ल्यांची योजना पुन्हा हाताळली जात आहे.

सध्या किती दहशतवादी घुसखोरीसाठी तयारीत आहेत?
गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीनुसार, सुमारे 40 दहशतवादी (JeM, LeT, TRF, PAFF) राजौरी, पूंछ, कुपवाडा आणि बारामुल्ला भागातून LoC ओलांडण्याच्या तयारीत आहेत.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
jammu and kashmirPakistanPak TerroristLeTJaish-e-Mohammad

इतर बातम्या

संभाजीनगर हळहळले! आईचे ते बोल मनाला लागले अन् 18 वर्षांच्या...

महाराष्ट्र बातम्या