मायानगरी मुंबईसह 'ही' शहरं नकाशावरून नाहीशी होणार? कोट्यवधी नागरिकाचं आयुष्य धोक्यात

Mumbai News : भारतात अशी अनेक ठिकाणं आहेत, जी कायमच चर्चेचा विषय ठरतात. कधी ही शहरं त्यांच्या ऐतिहासिक महत्त्वासाठी ओळखली जातात, तर कधी ही शहरं देशाप्रती त्यांच्या असणाऱ्या योगदानासाठी ओळखली जातात. सध्या मात्र देशातील अशाच काही महत्त्वाच्या शहरांची नावं त्यांच्यापुढं असणाऱ्या धोक्यामुळं भुवया उंचावत आहेत.
अमुक एका परिसरात इमारत खचली, रस्ता खचला या आणि अशा अनेक बातम्या आतापर्यंत आपण वारंवार पाहायला मिळता. बऱ्याचदा त्यासाठी खराब बांधकामं, जमिनीचा खालावलेला पोत आणि बेकायदेशीर अंतर्गत बदल अशी अनेक कारणं समोर येतात.
आता मात्र मायानगरी मुंबईसह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई अशा देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये जमीन खचली जात असून, दरवर्षी काही मिलीमीटर अंतरानं भूखंड खचत असल्याचं एका अहवालात नुकतंच प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. 'नेचर सस्टेनेबिलिटी' या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान नियतकालिकात त्याबाबतची निरीक्षणपर माहिती जारी करण्यात आली असून, त्यानुसार मुंबई, दिल्लीसह 5 शहरांतील सुमारे 878 चौरस किमी क्षेत्रफळाची जमीन सतत खचत आहे.
2015 ते 2023 दरम्यान युरोपियन उपग्रह 'सेंटिनेल-1' कडून मिळालेल्या रडार आकडेवारीवरून हा निष्कर्ष काढण्यात आला. सदर निरीक्षणपर अध्ययनानुसार मुंबई, दिल्ली, चेन्नईतील अनेक भाग इतक्या वेगाने खचत आहेत की त्यामुळे इमारती, रस्ते आणि जलवाहिन्यांनाही गंभीर धोका निर्माण होत आहे. ज्यामुळं कोट्यवधी नागरिकांचं आयुष्य संकटात असल्याचंही म्हटलं जात आहे. भूजलाचा अतिरिक्त उपसा हे प्राथमिक स्तरावर जमीन खचण्याचं मुख्य कारण सांगण्यात येत आहे.