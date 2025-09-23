'गरब्यात कुठे मुस्लिमांना बंदी तर कुठे नॉन व्हेज बंद; खासदार म्हणाले,'हिंदू मुलींना...'

Navratri 2025: देशभरात नवरात्रोत्सव आनंद आणि उत्साहात साजरा होतोय. कुठे दांडीया तर कुठे भव्य गरबा सोहळ्याचं आयोजन केलं जातंय. असं असलं तरी देशाच्या काही भागात नवरात्रीवरुनही राजकारण सुरु असलेलं पाहायला मिळतंय. नवरात्र उत्सवाच्या नऊ दिवसांच्या कालावधीला सुरुवात होताच उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात राजकीय वाद चिघळले आहेत. एकीकडे मांस विक्रीवर बंदी घालण्याच्या मागण्यांनी वातावरण ढवळून निघालय, तर दुसरीकडे गरबा-दांडीया कार्यक्रमात गैर-हिंदूंसाठी बंदीच्या घोषणेवरून संघर्ष उफाळलाय. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
समाजवादी पार्टीचे वरिष्ठ नेते आणि माजी खासदार शौकत अली उर्फ एसटी हसन यांनी या मुद्द्यांवर कडाडून प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या बोलण्याने ध्रुवीकरणाचं राजकारण पुन्हा समोर आलंय.
हसन यांनी नवरात्र आणि कांवड यात्रेदरम्यान मांस दुकानं बंद करण्याच्या मागणीवरून सरकारवर हल्लाबोल केला. "हा देश सर्वांचा आहे. मुसलमानांपुरते मर्यादित नाही, तर ख्रिश्चन आणि शीखही नॉन-व्हेज खातात. नवरात्र किंवा कांवडमध्ये कोणाला खाण्यापासून रोखता येईल? तुम्ही कोण आहात अडवणारे? हिंदूही या काळात नॉन-व्हेज खातात की नाही?" असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी हे वोट ध्रुवीकरणाचे षडयंत्र असल्याचे म्हटले. पाच स्टार हॉटेल्समध्ये बीफ विक्रीला का बंदी येत नाही, असा टोला लगावला. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा बीफ निर्यातदार असल्याने ही 'ड्रामेबाजी' असल्याचे ते म्हणाले.
मध्य प्रदेशात हिंदू संघटनांनी गरबा आणि डांडिया इव्हेंटमध्ये गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर रोक लावली. यावर हसन यांनी सहमती दाखवली. "मी तरीही म्हणेन की मुसलमानांना यात सहभागी होऊ नये. मुस्लिम तरुणांना विनंती आहे की हिंदू मुलींना आपल्या बहिणीप्रमाणे मानावे. तिथे जाऊ नका," असे ते म्हणाले. लव जिहादाच्या मुद्द्यावर मात्र त्यांनी हा वोट पोलरायझेशनसाठी उचललेला मुद्दा असल्याचे सांगितले. तिलक, कळावा आणि ओळखपत्र तपासणीच्या नव्या नियमांमुळे वाद वाढला आहे.
हसन यांनी सर्व वादांना वोट ध्रुवीकरणाचे रूप दिले आहे. नॉन-व्हेज बंदी आणि गरबा बंदी हे भक्ती नव्हे, तर निवडणूक खेळ असल्याचे ते म्हणाले. "भक्ती एकीकडे आणि व्यवसाय दुसरीकडे. फ्रीझरमध्ये किंवा हॉटेलमध्ये नॉन-व्हेज खाण्याला का विरोध नाही?" असा सवाल करत त्यांनी सामाजिक सलोख्याचे आवाहन केले.
नवरात्रात उपवास, भजन-कीर्तन आणि गरबा-डांडियाने वातावरण उल्हाळले असताना, राजकीय नेते या उत्सवाला ध्रुवीकरणाचे हत्यार बनवत आहेत. हसनांच्या वक्तव्याने सपा पक्षाची भूमिका स्पष्ट झाली असली, तरी यामुळे सामाजिक तणाव वाढण्याची भीती आहे. हा काळ भक्तीचा असावा, राजकारणाचा नव्हे, असे मत सामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत.
बिहारमधील राजकीय वादात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर होणाऱ्या अपमानजनक टिप्पण्यांवर हसन यांनी कठोर भूमिका घेतली. "कोणालाच इतराच्या आई-मायेच्या सन्मानाला धक्का लावण्याचा अधिकार नाही. मोदींच्या आईचा अपमान करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई व्हावी," असे ते म्हणाले.
उत्तर: समाजवादी पार्टीचे माजी खासदार एसटी हसन यांनी नवरात्री आणि कांवड यात्रेदरम्यान मांस विक्रीवर बंदीच्या मागणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, "हा देश सर्वांचा आहे. मुसलमान, ख्रिश्चन आणि शीखही नॉन-व्हेज खातात. कोणालाही खाण्यापासून रोखण्याचा अधिकार नाही. फाइव्ह-स्टार हॉटेल्समध्ये बीफ विक्री का थांबवली जात नाही?" त्यांनी हा वोट ध्रुवीकरणाचा डाव असल्याचा आरोप केला.
उत्तर: मध्य प्रदेशात हिंदू संघटनांनी गरबा आणि डांडिया उत्सवात गैर-हिंदूंवर बंदी घातली आहे. यावर एसटी हसन यांनी सहमती दर्शवली आणि म्हणाले, "मुस्लिम तरुणांनी या कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये. हिंदू मुलींना आपल्या बहिणींसारखे मानावे." तथापि, त्यांनी लव जिहादाचा मुद्दा वोट ध्रुवीकरणासाठी उचलला गेला असल्याचे म्हटले.
उत्तर: अमेरिकेतील H-1B व्हिसा नियम कडक केल्याबद्दल हसन यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला. त्यांनी म्हटले, "सरकारकडे विदेशनीतीच नाही. ट्रम्प भारताची अवमान करत आहेत, पण पंतप्रधान जनतेला भ्रमित करत आहेत. मोदींनीच ट्रम्पच्या प्रचारात भाग घेतला होता. या मैत्रीत भारतीय जनतेला फसवले जात आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.