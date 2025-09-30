English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गुजरातमध्ये गरब्यात जोडप्याचे अश्लील चाळे; Video समोर आल्यावर देश सोडून पळाले

NRI Couple Garba Kiss Video Goes Viral: हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून अनेकांनी यावरुन नाराजी व्यक्त केली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 30, 2025, 11:53 AM IST
गुजरातमध्ये गरब्यात जोडप्याचे अश्लील चाळे; Video समोर आल्यावर देश सोडून पळाले
हा व्हिडीओ वादात सापडलाय

NRI Couple Garba Kiss Video Goes Viral: गुजरातमधील वडोदरा येथे गरब्याच्या कार्यक्रमातील एका जोडप्याचा वादग्रस्त व्हिडीओ समोर आला आहे. हे जोडपं पारंपारिक वेशात गरबा खेळण्यासाठी आलेलं असतानाच मैदानात त्यांनी स्टंटबाजी केल्याचं दिसून आलं. मात्र हा व्हिडीओ पाहून अनेकांच्या तळपायाची आग मस्तकी गेली असून या जोडप्यानं अश्लील चाळे केल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

जोडप्याची ओळख पटली

मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हायरल व्हिडीओत दिसणारं जोडपं हे भारतीय वंशाचे प्रतीक पटेल आणि त्यांची पत्नी आहे. या दोघांनीही त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर माफी मागितली आहे. नवरात्रोत्सवादरम्यान कलाली परिसरातील युनायटेड वे गरबा येथे हा व्हिडीओ शूट करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ऑस्ट्रेलियात राहणारे आणि कुटुंबाला भेटण्यासाठी आणि उत्सवांचा आनंद घेण्यासाठी भारतात आलेले हे जोडपे सध्या टीकेचे धनी ठरत आहे.

पोलिसांपर्यंत पोहोचलं प्रकरण

गरबा कार्यक्रमात मैदानातच पारंपारिक वेशात एकमेकांचं चुंबन घेत असलेल्या जोडप्याच्या व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जातोय. धार्मिक कारणांचा हवाला देत या दोघांवर टीका केली जात आहे. सनातन संत समितीने जोडप्याच्या कृतीकडे लक्ष वेधत दोघांवर कारवाईची मागणी केली आहे. धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपाखाली जोडप्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी अधिवक्ता भाविन व्यास यांनी अटलदरा पोलिस ठाण्यात संपर्क साधला आहे.

पोलीस ठाण्यात बोलावल्यानंतर, पटेल आणि त्यांच्या पत्नीने लेखी माफीनामा सादर केला. या माफीनाम्यात त्यांनी, 'नवरात्रीदरम्यान पवित्र स्थळीट केलेल्या कृती अयोग्य होत्या,' असं मान्य केलं आहे. 'लाइव्हमिंट'ने एका पोलीस निरीक्षकाच्या हवाल्याने सांगितले की, या जोडप्याचे लग्न 16 वर्षांपूर्वी झाले आहे. या दोघांना दोन मुले आहेत. 

1) गरबा पवित्र आहे, अश्लील कृत्य केलं

2) माफी मागितली

3) टीकेची झोड

भारत सोडून गेले

हे जोडपे मूळचे मांजलपूर आणि आणंद येथील आहेत परंतु ते ऑस्ट्रेलियात राहत आहेत. वृत्तानुसार, वादानंतर हे जोडपे भारत सोडून ऑस्ट्रेलियात परतले. या व्हिडीओवरुन दोन गट पडल्याचं दिसत असले तरी टीका करणाऱ्यांची संख्या तुलनेनं अधिक आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

