₹15,000 Entry Fee असलेला गरबा इव्हेंट चर्चेत; इथं असं आहे तरी काय? Inside Video पाहिला का?

Navratri 2025 Video: नवरात्री म्हटल्यावर सर्वात आधी प्लॅनिंग होतं ते गरब्याचं! कोणाला कुठून पास मिळतोय, कुठे गरब्यासाठी एकत्र जाता येईल, विकेण्ड कधी आहे. कोणत्या ग्रुपसोबत कधी जायचं असे अनेक गहण प्रश्न नवरात्रीच्या आधीच मार्गी लावले जातात. मात्र या साऱ्यामध्ये गरब्याचं ठिकाण आणि त्याचा पास किती रुपयांचा आहे या दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. कारण या गोष्टी खर्चिक असतात. मात्र पैशांचा विचार न गरब्याला जाणाऱ्यांची संख्याही बरीच आहे. अशाच एका गरब्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
सध्या देशभरामध्ये नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यांमध्ये फेर धरुन गरबा खेळणाऱ्यांचे व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर चर्चेत असल्याचं पाहायला मिळतं. दरवर्षी गरब्यामध्ये काहीतरी वेगळा ट्रेण्ड दिसून येतो. मात्र सध्या व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओसंर्भात करण्यात आलेल्या दाव्याने सर्वचजण थक्क झालेत. डिजिटल कंटेट क्रिएटर अंशुल शाह यांनी शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये गरबा नाईट्स सेलीब्रेशन दिसत आहे. मात्र या गरब्याला हजर राहण्यासाठी जो पास देण्यात आला आहे तो 15 हजार रुपयांचा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमधील कार्यक्रम हा पारंपारिक गरब्यापेक्षा खूपच वेगळा असल्याचं दिसत आहे. या ठिकाणी पांढऱ्या रंगांची सजावट केल्याचं दिसून येत आहे. या ठिकाणी पुरुष आणि महिलांनी एकत्रितपणे पांढऱ्या रंगाच्या पोशाखामध्ये नाचताना दिसत आहेत. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी प्रसिद्ध कॉफी ब्रॅण्ड असलेल्या स्टारबक्सचा स्टॉल दिसत आहे. गरब्याच्या ठिकाणी साधं पाणी मिळत नाही अशी अवस्था असताना इथे चक्क स्टारबक्सचा स्टॉल दिसत असल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. या ठिकाणी सेल्फी पॉइण्ट, रिफ्रेशमेंट पॉइण्ट, फोटोसाठी वेगळी जागा अशी छान सजवण्यात आलेल्या खास जागा व्हिडीओत दिसत आहेत.
या क्लिपवर “सर्वात आलिशान आणि महागडा गरबा – प्रति व्यक्ती दर 15 हजार रुपये” असा मजकूर लिहिलेला आहे. सोबतच्या कॅप्शनमध्ये “सर्वात प्रीमियम आणि महागडा गरबा” असं वर्णन करण्यात आलं आहे. “हे गरब्यासाठी सर्वात लोकप्रिय ठिकाण” असल्याचा दावा केला आहे. “मोफत अन्न आणि स्टारबक्स कॉफी”चा समावेश या पॅकेजमध्ये आहे. या सोहळ्यासाठी पांढऱ्या रंगाचा ड्रेस कोड निश्चित करण्यात आला आहे.
ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. गरब्यासारख्या कार्यक्रमासाठी एवढा पैसा खर्च करुन लोक येतात हे पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.