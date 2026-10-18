/3 दुर्घटना, 3 शहरं आणि 33 मृत्यू... कुठं चेंगराचेंगरी तर कुठं अपघात, नवरात्रीच्या उत्साहाला गालबोट

देशात नवरात्रौत्सव सुरू आहे. ठिकठिकाणी देवीचा जागर सुरू आहे. हा उत्साह आणि आनंदाच्या क्षणांवर विरजण पडलं अन् काहीच क्षणात देशावर मोठा आघात कोसळला आहे. शनिवारी देशातील वेगवेगळ्या ठिकाणाहून घडलेल्या तीन दुर्घटनांमुळं संपूर्ण देश सून्न झाला आहे.
कोलकत्ता, ग्वालियर आणि तेलंगणा येथे तीन वेगवेगळ्या दुर्घटनेत एकूण 32 भाविकांचा आणि एका विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या घटनांमध्ये अनेक लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकत्ता येथे चोरबगान दुर्गा पूजा पंडालमध्ये शनिवार चेंगराचेंगरीची घटना घडली. मुसळधार पाऊस आणि त्यातच भरपूर गर्दी झाली होती. त्याचवेळी मंडपाचा एक भाग कोसळला आणि एकच भाविकांनी पळण्यास सुरुवात केली. या दुर्घटनेत 19 लोकांचा मृत्यू झाला तर 25 लोक जखमी झाले.
कोलकत्ता मेडिकल कॉलेजने दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये 13 महिला आणि एक लहान मुलांचा समावेश आहे. जखमींवर उपचार सुरू आहेत. तर, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी रुग्णालयाचा दौरा करुन परिस्थितीची पाहणी केली. सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रुपये नुकसानभरपाई व सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा केली आहे. तसंच, जखमींना 5-5 लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेशच्या ग्वालियरमध्ये एका अपघातात 13 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. चीनोर रोडवर शीतला माता मंदिरात दर्शनासाठी जात असणाऱ्या भाविकांना एका अनियंत्रित ट्रकने धडक दिली. या अपघातात 13 जणांचा मृत्यू झाला असून 5-6 जण गंभीर जखमी आहेत. तसंच, या दरम्यान ड्युटीवर तैनात असलेल्या दोन पोलिस कर्मचारीही गंभीर जखमी झाले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रकमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त धान्य भरल्याने तो अनियंत्रित झाला आणि भाविकांच्या गर्दीत घुसला. भाविकांना धडक दिल्यानंतर मंदिराच्या बाहेरच्या भिंतीवर धडकला.
तेलंगणातील नादुरगलमधील इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये दांडिया उत्सवादरम्यान मोठा अपघात घडला आहे. विद्युत रोषणाईचा स्टँड कोसळून एका विद्यार्थ्यीनीचा मृत्यू झाला आहे. तर 10 विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. तर दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे.