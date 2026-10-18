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3 दुर्घटना, 3 शहरं आणि 33 मृत्यू... कुठं चेंगराचेंगरी तर कुठं अपघात, नवरात्रीच्या उत्साहाला गालबोट

देशात देवीचा उत्सव असतानाच तीन मोठ्या दुर्घटना घडल्या आहेत. या दुर्घटनांत एकूण 33 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 18, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Oct 18, 2026, 09:19 AM IST
3 दुर्घटना, 3 शहरं आणि 33 मृत्यू... कुठं चेंगराचेंगरी तर कुठं अपघात, नवरात्रीच्या उत्साहाला गालबोट
Image Credit: navratri 2026

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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