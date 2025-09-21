PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून नवरात्रीचे गिफ्ट, सोमवारपासून देशात लागू होणार 'ही' योजना

PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला भारतीयांना नवरात्रीचे गिफ्ट दिलं आहे. नवरात्रीचं पर्व सुरु होत आहे, त्याच्या सर्वांना शुभेच्छा. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून देश आत्मनिर्भर भारतासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलत आहे, असं म्हणत त्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. अनके जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लागणार नसल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलीय. जीएसटीचे नवे रिफॉर्म्स लागू होत असल्यानं आता फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के टॅक्स स्लॅब राहतील. ज्या वस्तूंवर आधी 12 टक्के कर द्यावा लागायचा त्यातील 99 टक्के वस्तूंवर आता फक्त 5 टक्केच कर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची मोठी बचत होणारय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला आहे. अमेरिकेनं भारतावर लावलेला टॅरिफ आणि त्यानंतर एच 1बी व्हिसावर वाढवलेले शुल्क या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी दिलेला आत्मनिर्भर भारताचा नारा महत्त्वाचा आहे, त्यांनी यावेळी बोलताना जनतेला स्वदेशी वस्तूच खरेदी करण्याचं आवाहन केलं आहे, जी वस्तू तयार करण्यासाठी देशातील लोकांची मेहनत लागली आहे, अशाच वस्तू खरेदी करा असं त्यांनी म्हटलं आहे, तसंच ज्या वस्तू देशात तयार करता येतात, त्या देशातच तयार व्हाव्यात लघु, सूक्ष्म, कुटीर उद्योगांकडून मोठी अपेक्षा आहे, आपण जे तयार करु, त्याची क्लालिटी जगात गौरव वाढवणारी असावी.
सोमवारपासून देशात नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होतील
5 आणि 18 टक्के टॅक्स स्लॅबमुळे जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होणार
नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर मोदींकडून देशातील जनतेला मोठा दिलासा
दरम्यान 5 आणि 18 टक्केच स्लॅबमुळे कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार त्यावर देखील एक नजर टाकुयात
पनीर, ब्रेड, चिप्स, औषधी, साबण, शॅम्पू, हेअर ऑईल, मोबाईल, बाईक, स्कूटर, टीव्ही स्वस्त होणार
एअरक्राफ्ट, यॉट, बंदूक, कॉफीयुक्त पदार्थ, सिगारेट, पान मसाला लक्झरी कार, इत्यादी वस्तू महाग होणार
पंतपधान नरेंद्र मोदींची स्वदेशीचा देखील नारा दिलाय. स्वदेशी वस्तूंच्या खरेदीवर भर देण्याचं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी जनतेला केलंय. स्वदेशी वस्तूंचा गर्व बाळग्याचा सल्ला देखील मोदींनी दिलाय.
गर्वाने सांगा मी स्वदेशी वस्तूच खरेदी करतो, स्वदेशीच विकतो
स्वदेशीच्या मंत्रातून शक्ती मिळेल स्वदेशी वस्तू सर्वांनी खरेदी करा
'विदेशी वस्तूंपासून मुक्ती गरजेची, स्वदेशी वस्तू घेण्यावर भर द्या'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मोदींचे आभार मानले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी GSTचे नवे दर जाहीर केले आहेत. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असल्याची भावना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जीएसटीच्या नव्या स्लॅबची घोषणा केली. दरम्यान यानंतर अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती कमी होणार. त्यामुळे याचा सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.