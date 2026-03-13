लष्कर, हवाई दलापेक्षा नौदलाची सेवा सर्वात डेंजर! सीलबंद पाणबुड्यांमध्ये सूर्य प्रकाशिवाय जिवंत कसे राहतात सैनिक? भयानक सत्य उलगडले

Submarine Soldier Life History: आकाशाचे टोक आणि समुद्राचा तळ गाठण्याचे मानवाचे प्रयत्न सुरुच आहेत. समुद्राच्या तळाशी एक रहस्यमयी आणि अद्भुत दुनिया आहे. समुद्राच्या खोलवर सूर्यप्रकाश देखील पोहचत नाही. समुद्राच्या तलाशी अनेक पाणबुड्या संशोधन करत असतात. या सीलबंद पाणबुड्यांमध्ये सैनिक सूर्य प्रकाशिवाय जिवंत कसे राहतात?.भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कमोडोर अनिल जयसिंग यांनी समुद्राखालील जगाचे भयानक सत्य उलगडले आहे.
माणूस काही मिनिटांसाठी पाण्याखाली राहू शकतो. मात्र, सैनिक अनेक महिने या पाणबुड्यांमध्ये पाण्याखाली राहतात. पाणबुडी पाण्याखाली फिरणारी जहाज नाहीत. पाणबुड्या या एक सीलबंद जीवन-समर्थन प्रणाली आहे. यामध्ये क्रूसाठी हवा निर्माण केली जाते. अनिल जयसिंग यांनी 1981 ते 2011 पर्यंत 30 वर्षे भारतीय नौदलात कार्यरत होते. 1994 ते 1998 पर्यंत चार पाणबुड्यांचे नेतृत्व केले. त्यांनी पाणबुडीत राहण्याचा त्यांचा थरराक अनुभव सांगितला आहे. पाणबुडीत राहणे म्हणजे बंद स्टील सिलेंडरमध्ये राहण्यासारखे आहे. पाणबुडीत काम करताना अतिशय परिस्थिती कठीण परिस्थितींचा सामना करावा लागतो. शरीरावर देखील दीर्घकालीन परिणाम होतो.
भारताने पहिल्यांदा डिसेंबर 1967 मध्ये पाणबुडी ऑपरेशन्स सुरू केले. जवळजवळ 58 वर्षांनंतरही, पाणबुडींच्या दीर्घकालीन आरोग्य परिणामांवर कोणतेही व्यापक सार्वजनिक अभ्यास झालेले नाही. पाणबुडी सेवेत सामील होण्यापूर्वी, खलाशांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. विशाखापट्टणम येथील प्रशिक्षण केंद्रात, उमेदवारांना पाण्याने भरलेल्या टॉर्पेडो ट्यूबमधून खोलीपासून पृष्ठभागावर पोहण्याची चाचणी उत्तीर्ण करावी लागते. या चाचणी दरम्यान चिंताग्रस्ततेवर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे मानले जाते. या चाचणीत अपयशी ठरणाऱ्यांना पाणबुडी सेवेसाठी अयोग्य घोषित केले जाते.
पाणबुडीतील हवा नैसर्गिक नसते. ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइडची पातळी रासायनिक प्रणालींद्वारे नियंत्रित केली जाते. या वातावरणात दीर्घकाळ राहिल्याने थकवा, सौम्य डोकेदुखी आणि एकाग्रता कमी होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, पाणबुडीवर दिवस-रात्र चक्र उलटे असते. कधीकधी खलाशांना सूर्यप्रकाशाशिवाय 45 ते 90 दिवस काम करावे लागते. याचा परिणाम शरीराच्या जैविक घड्याळावर होतो. जमिनीवर परतल्यानंतर सामान्य दिनचर्येत परतण्यासाठी वेळ लागतो. पाणबुडीतील जागा अत्यंत मर्यादित असते. कॉरिडॉर इतके अरुंद असतात की एकाच वेळी दोन लोक त्यातून जाऊ शकत नाहीत. व्यायामाच्या सुविधा जवळजवळ अस्तित्वात नाहीत, ज्यामुळे दीर्घ मोहिमांनंतर स्नायूंचा थकवा येऊ शकतो.