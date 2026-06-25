/NCERTच्या 9 वीच्या पुस्तकात प्रथमच आणीबाणीवर स्वतंत्र धडा

देशातील शालेय अभ्यासक्रमात महत्त्वपूर्ण बदल करत NCERTने प्रथमच इयत्ता 9 वीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकात 1975 - 77मधील आणीबाणीवर स्वतंत्र विभागाचा समावेश केला आहे. ‘Understanding Society: India and Beyond – Part 1’ या नव्या पुस्तकाच्या सहाव्या प्रकरणात (Chapter 6) आणीबाणीचा सविस्तर आढावा देण्यात आला असून, भारतीय लोकशाहीसमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणून तिचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
यापूर्वी आणीबाणीवरील सविस्तर अभ्यास केवळ इयत्ता 12 वीच्या राज्यशास्त्र विषयापुरताच मर्यादित होता. मात्र आता प्रथमच 9 वीच्या विद्यार्थ्यांनाही या ऐतिहासिक घटनेची माहिती देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, देशात आणीबाणी लागू होऊन यंदा 51 वर्षे पूर्ण होत असतानाच NCERTने हा बदल केला आहे.
पुस्तकानुसार, 1970 च्या दशकात बेरोजगारी, महागाई आणि गैरव्यवस्थापनाच्या आरोपांमुळे केंद्र सरकारविरोधात असंतोष वाढत गेला. त्यानंतर जून 1975 मध्ये अंतर्गत अशांततेचा दाखला देत देशात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली. या काळात अनेक मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध घालण्यात आले, प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लागू करण्यात आली आणि अनेक विरोधी पक्षांचे नेते तसेच कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आल्याचा उल्लेख पुस्तकात आहे. तसेच या काळात लोकशाही संस्थांवर दबाव वाढला आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य मर्यादित झाले, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली बिहार आणि गुजरातमध्ये उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनाची माहितीही या विभागात देण्यात आली आहे. आणीबाणी संपल्यानंतर 1977 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनतेने मतदानाद्वारे सत्ताधारी सरकारचा पराभव केला आणि भारतीय लोकशाहीची ताकद सिद्ध केली, असे पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे.
आणीबाणीपुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नसून, लोकशाहीसमोरील सध्याच्या आव्हानांचाही त्यात आढावा घेण्यात आला आहे. फेक न्यूज, चुकीची माहिती, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, नियमांचे उल्लंघन, गरिबी, प्रादेशिकता, सामाजिक भेदभाव आणि लैंगिक असमानता यांसारख्या मुद्द्यांचाही अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय विद्यार्थ्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय आणि जबाबदार नागरिक म्हणून आपली भूमिका समजून घेण्यासाठी ‘Democracy and You’ हा नवा विभागही प्रथमच जोडण्यात आला आहे. NCERTच्या या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना भारतीय लोकशाहीचा इतिहास, तिच्यासमोरील आव्हाने आणि लोकशाही मूल्यांचे महत्त्व अधिक व्यापक पद्धतीने समजण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.