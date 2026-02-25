NCERTच्या पुस्तकातील ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ अध्यायावर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी; कोर्टात काय घडलं?

NCERT Book Controversy: इयत्ता आठवीच्या NCERTच्या पुस्तकात ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या विषयावरील अध्यायाचा समावेश केल्याबाबत देशाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेत असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी “या पृथ्वीवर कुणालाही न्यायपालिकेची बदनामी करू देणार नाही. कोण कितीही मोठा असो, कायदा आपले काम करेल,” असा इशारा दिला.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि मुकुल रोहतगी यांनी हा मुद्दा मुख्य न्यायाधीशांसमोर मांडला.
सिब्बल यांनी म्हटले की, “इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्यांना न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत शिकवले जाणे दुर्दैवी आहे. न्यायपालिकेचा भाग म्हणून आम्ही सर्वजण यामुळे व्यथित आहोत. पुस्तकातील मजकूर न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिन करणारा आहे.”
मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, या संदर्भात त्यांना सातत्याने फोन कॉल आणि संदेश येत आहेत. “न्यायाधीश आणि वकील दोघेही या मजकुरामुळे दुखावले गेले आहेत. न्यायपालिकेतील प्रत्येक घटक अस्वस्थ आहे. काही दिवस प्रतीक्षा करा; मी स्वतःहून दखल घेत आहे. संस्थेचा प्रमुख म्हणून माझे कर्तव्य मी पार पाडत आहे,” असे ते म्हणाले.
तसेच, “कोणत्याही किंमतीवर न्यायपालिकेची बदनामी सहन केली जाणार नाही. कायदा आपले काम करेल,” असे ठाम शब्दांत त्यांनी स्पष्ट केले.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायपालिकेला निवडक पद्धतीने लक्ष्य केल्याचा आरोप केला. “ब्युरोक्रसी, राजकारण किंवा सामाजिक जीवनातील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख नाही; मात्र न्यायपालिकेबाबत स्वतंत्र अध्याय आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “ही सोची-समजून केलेली चाल वाटते. यापेक्षा अधिक मी काही बोलणार नाही. मुख्य न्यायाधीश म्हणून माझी जबाबदारी मी पार पाडत आहे.”
दरम्यान, खंडपीठातील अन्य सदस्य न्यायमूर्ती बागची यांनीही पुस्तकातील मजकूर संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या (Basic Structure) तत्वांशी विसंगत असल्याची टिप्पणी केली.
या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील काही दिवसांत औपचारिक कार्यवाही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.