Marathi News
  NCERT कडून 8वीच्या पुस्तकात मोठा बदल, विद्यार्थी अभ्यासणार न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार!

NCERT कडून 8वीच्या पुस्तकात मोठा बदल, विद्यार्थी अभ्यासणार 'न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार'!

Sociology Textbook: यापूर्वी पुस्तकामध्ये फक्त कोर्टांच्या रचनेवर भर होता. पण आता न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार आणि इतर समस्या यांचाही उल्लेख करण्यात आलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 24, 2026, 06:15 PM IST
एनसीईआरटी

NCERT: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान आणि प्रशिक्षण परिषद म्हणजेच एनसीईआरटीने आठवीच्या सोशल सायन्सच्या नवीन पुस्तकात मोठा बदल केला आहे. यापूर्वी पुस्तकामध्ये फक्त कोर्टांच्या रचनेवर भर होता. पण आता न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार आणि इतर समस्या यांचाही उल्लेख करण्यात आलाय. हा बदल विद्यार्थ्यांना वास्तविक परिस्थिती समजण्यासाठी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आलीय. काय नेमका बदल? सविस्तर जाणून घेऊया.

मुख्य बदल नेमका काय?

‘आमच्या समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका’, असे पुस्तकातील धड्याचे नाव आहे. यात न्यायालयांची पदानुक्रम व्यवस्था, न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया सांगण्यात आली आहे. याशिवाय न्यायव्यवस्थेपुढील मोठ्या आव्हानांबद्दलही माहिती देण्यात आली आहे. सध्या सुप्रीम कोर्टात 81 हजार, हायकोर्टात 62 लाख 40 हजार आणि जिल्हा-सबऑर्डिनेट कोर्टात 4 कोटी 70 लाख केसेस प्रलंबित आहेत. न्याय मिळण्यात कसा विलंब होतो हे या आकडेवारीतून दिसते. 

न्यायाधीशांची आचारसंहिता आणि जबाबदारी काय असते?

न्यायाधीशांना ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ म्हणजे आचारसंहिता पाळावी लागते. हे नियम फक्त कोर्टातच नव्हे तर कोर्टाबाहेरही त्यांच्या वागणुकीवर नियंत्रण ठेवतात, असे पुस्तकात स्पष्ट म्हटले आहे. न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रारींसाठी केंद्र सरकारची ‘सीपीग्राम्स’ (CPGRAMS) ही ऑनलाइन यंत्रणा आहे. 2017 ते 2021 या काळात या यंत्रणेद्वारे 1600 हून अधिक तक्रारी आल्या होत्या. यामुळे विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी कशी असते हे कळेल, असे एनसीआरटीकडून सांगण्यात आलंय.

न्यायाधीशांवर गंभीर आरोप असतील तर...

जर न्यायाधीशांवर गंभीर आरोप असतील तर संसद इंपीचमेंट मोशन आणू शकते. यानंतर पूर्ण चौकशी होते आणि न्यायाधीशाला आपला बचाव सादर करण्याची संधी दिली जाते. पुस्तकात हे प्रक्रिया सोप्या भाषेत समजावून सांगितली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना कायद्याचे महत्त्व आणि न्यायाधीशांनाही जबाबदार ठेवण्याची प्रक्रिया कळते.

गरिबांवर होणारा परिणाम

अनेक लोक न्यायपालिकेच्या वेगवेगळ्या स्तरावर भ्रष्टाचार अनुभवतात. यामुळे गरीब आणि गरजू लोकांना न्याय मिळणे आणखी कठीण होते, पुस्तकात मान्य केले आहे. ही समस्या मोठी आहे आणि त्यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतोय, असे यात म्हटले असून विद्यार्थ्यांना हे वास्तव समजून घेणे गरजेचे आहे, असे पुस्तक सांगते.

माजी सरन्यायाधीश काय म्हणाले?

सरकार राज्य आणि केंद्र पातळीवर पारदर्शकता वाढवण्यासाठी टेक्नॉलॉजीचा वापर आणि जलद कारवाई करत आहे.  न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारामुळे लोकांचा विश्वास कमी होतो. पण जलद, ठोस आणि पारदर्शक कारवाईने हा विश्वास पुन्हा निर्माण करता येईल, असे जुलै 2025 मध्ये माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी सांगितले होते. ‘पारदर्शकता आणि जबाबदारी ही लोकशाहीची गुणवत्ता आहे,’ असे त्यांचे मत पुस्तकात देण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

