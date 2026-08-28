/आपली चूक मान्य करणारा मी पहिलाच व्यक्तीः डॉ. सुभाष चंद्रा

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) लोन सेटलमेंट ऑर्डर संदर्भात झी समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी 'आपली चूक मान्य करणारा मी पहिला व्यक्ती' असं म्हणत 'माझी प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न झाला, असं म्हणणं त्यांनी मांडलं आहे. NCLT प्रकरणी सत्य मांडलं गेलं नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
'मागील दोन दिवसांपासून मला काही लोक अशा काही लोकांशी जोडत आहेत ज्यांनी देशातील आर्थिक यंत्रणेची पिळवणूक केली आहे. त्यांचे पैसे घेऊन कंपनीसाठी विमानं वैगेरे खरेदी केलं आहे. पण मला विश्वास आहे की, जे प्रेम, शुभेच्छा तुम्ही सर्वांनी दिल्या आहेत. त्यामुळं आपल्या ग्रुपने जी मुसीबत आपल्या ग्रुपवर 24 जानेवारीला 2019ला आली. त्या दिवशी मी माझ्या मनाने देशातील यंत्रणा, बँकिंग यंत्रणेला पत्र लिहिलं होतं. त्यात मी काही चुका केल्याचं लिहिलं होतं. आपली चूक मान्य करणारी मी पहिली व्यक्ती आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात अशी दुसरी व्यक्ती कोणी मला तरी दिसलं नाही,' असं त्यांनी सांगितलं आहे.
'मी म्हटलं की यंत्रणेला पूर्ण पैसे परत करेन. मी ते अश्वासन पूर्णही केले. कर्ज फेडण्यासाठी 'झील' (ZEEL) विकण्याचीही तयारी केली होती. कर्ज फेडण्यासाठी स्वतःचे घरही गहाण ठेवले. पण सर्वांचे पैसे परत केले; ही गोष्ट अनेकांना पटली नाही. एस्सेल ग्रुपने, कुटुंबाने पैसे परत केले हे न देणाऱ्यांना योग्य वाटलं नाही तेव्हापासून या गोष्टी सुरु आहेत",' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
'NCLT प्रकरणी सत्य मांडलं गेलं नाही. आम्ही काल प्रेस रिलीज काढली असून त्यात तथ्य मांडलं आहे. पण मला थेट संवादही साधायचा होता, जेणेकरुन माझ्यावरील प्रेम कायम राहील. माझी प्रतिमा मलीन करणे इतके सोपे नाही. कलयुगात जग पैशाच्या मागे सत्य दाबण्याचा प्रयत्न करतं. पण पैशाच्या जोरावर सत्य लपवता येत नाही,' असंही त्यांनी म्हटलं आहे.