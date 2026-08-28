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आपली चूक मान्य करणारा मी पहिलाच व्यक्तीः डॉ. सुभाष चंद्रा

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) लोन सेटलमेंट ऑर्डर संदर्भात डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून नेमकी वस्तुस्थिती मांडली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 28, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:14 PM IST
आपली चूक मान्य करणारा मी पहिलाच व्यक्तीः डॉ. सुभाष चंद्रा
Image Credit: Dr Subhash Chandra

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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