सुप्रिया सुळेंचं हादरवणारं विधान! संसदेतील महिला खासदारांसंबधी धक्कादायक गौप्यस्फोट, 'ते खरं नाही...'

खासदार सुप्रिया सुळेंच्या एका वक्तव्यानं जोरदार चर्चा सुरू झाल्या आहेत. संसदेतही महिलांचं रॅगिंग होतं, असं खळबळजनक विधान सुप्रिया सुळेंनी केलं आहे. सुळेंच्या या वक्तव्यावर भाजप आणि शिवसेनेमधून प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. सुप्रिया सुळेंनी गंभीर मुद्दा उपस्थित केल्याचंही बोललं जात आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या एका वक्तव्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. संसदेतही महिला खासदारांचं शोषण होतं असं वक्तव्य राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे. समाजातील सर्व महिलांच्या समस्या सारख्याच असतात संसदेत महिलांचं शोषण होत नाही, असं अनेकांना वाटतं. मात्र, ते खरं नाही. संसदेतही महिला खासदारांचं शोषण होतं. त्याचे प्रकार वेगवेगळे असतात असं सुळे यांनी म्हटलं आहे. ते महाविद्यालयातील रॅगिंगसारखे नसतं, व्यक्तिनुरूप त्याची व्याख्या बदलते, असंही सुळे यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्याचा भाजपनं जोरदार समाचार घेतला आहे. एखाद्या पक्षाला बदनाम करण्याच्या प्रयत्नात तुम्ही लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न करताय का? असा सवाल भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला आहे. लोकसभा, राज्यसभा या देशांमध्ये सर्वात शक्तिशाली पवित्र भूमी आहे. जिथे तुम्ही दिनदुबळ्यांना न्याय देण्यासाठी संसद भवन संविधानातून निर्माण झालंय, असंही मुनगंटीवारांनी म्हटलं आहे.
शिवसेनेनं यावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. महिलांचा सर्वच जण आदर करतात, मात्र सुप्रिया सुळेंकडे काही माहिती असेल तर त्यांनी त्यांची रितसर तक्रार करावी. चुकीचं घडलं असेल तर शिक्षा झालीच पाहिजे, असं शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.
रॅगिंगचे प्रकार वेगळे असतात मात्र संसदेतही महिलांसोबत रॅगिंग होतं, अस खळबळजनक विधान सुप्रिया सुळेंनी केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्यावरून आता चिंताही व्यक्त केली जात आहे. स्वत: महिला खासदारच असं बोलत असतील तर त्यावरून चर्चा तर होणारच.