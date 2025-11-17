English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सुप्रिया सुळेंचं हादरवणारं विधान! संसदेतील महिला खासदारांसंबधी धक्कादायक गौप्यस्फोट, 'ते खरं नाही...'

खासदार सुप्रिया सुळेंच्या एका वक्तव्यानं जोरदार चर्चा सुरू झाल्या आहेत. संसदेतही महिलांचं रॅगिंग होतं, असं खळबळजनक विधान सुप्रिया सुळेंनी केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 17, 2025, 11:06 PM IST
खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या एका वक्तव्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. संसदेतही महिला खासदारांचं शोषण होतं असं वक्तव्य राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे. समाजातील सर्व महिलांच्या समस्या सारख्याच असतात संसदेत महिलांचं शोषण होत नाही, असं अनेकांना वाटतं. मात्र, ते खरं नाही. संसदेतही महिला खासदारांचं शोषण होतं. त्याचे प्रकार वेगवेगळे असतात असं सुळे यांनी म्हटलं आहे. ते महाविद्यालयातील रॅगिंगसारखे नसतं, व्यक्तिनुरूप त्याची व्याख्या बदलते, असंही सुळे यांनी म्हटलं आहे.

सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्याचा भाजपनं जोरदार समाचार घेतला आहे. एखाद्या पक्षाला बदनाम करण्याच्या प्रयत्नात तुम्ही लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न करताय का? असा सवाल भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला आहे. लोकसभा, राज्यसभा या देशांमध्ये सर्वात शक्तिशाली पवित्र भूमी आहे. जिथे तुम्ही दिनदुबळ्यांना न्याय देण्यासाठी संसद भवन संविधानातून निर्माण झालंय, असंही मुनगंटीवारांनी म्हटलं आहे. 

शिवसेनेनं यावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. महिलांचा सर्वच जण आदर करतात, मात्र सुप्रिया सुळेंकडे काही माहिती असेल तर त्यांनी त्यांची रितसर तक्रार करावी. चुकीचं घडलं असेल तर शिक्षा झालीच पाहिजे, असं शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.

रॅगिंगचे प्रकार वेगळे असतात मात्र संसदेतही महिलांसोबत रॅगिंग होतं, अस खळबळजनक विधान सुप्रिया सुळेंनी केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्यावरून आता चिंताही व्यक्त केली जात आहे. स्वत: महिला खासदारच असं बोलत असतील तर त्यावरून चर्चा तर होणारच.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
NCPsupriya suleसुप्रिया सुळेऱाष्ट्रवादी काँग्रेस

