/राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या हालचालींना दिल्लीत वेग

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेला आता दिल्ली कनेक्शन मिळालंय.. दोन्ही राष्ट्रवादींचे बडे नेते दिल्लीत दाखल झालेत. त्यातच शरद पवार गटाच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली.. जवळपास अर्धा तास झालेल्या या भेटीत राज्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेला पुन्हा उधाण आलंय. सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार या चर्चेपासून अनभिज्ञ असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे दिल्लीत नेमकं काय चाललंय? आणि राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या राजकीय समीकरणात काही मोठा बदल होणार आहे का? पाहूया या रिपोर्टमधून..
राष्ट्रवादीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा दिल्लीकडे सगळ्यांचं लक्ष गेलंय. दोन्ही राष्ट्रवादींचे बडे नेते दिल्लीत दाखल झालेत आणि त्यातच शरद पवारांच्या खासदारांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी भेट झाली. या सगळ्या घडामोडींमुळे विलिनीकरणाच्या चर्चेला पुन्हा हवा मिळालीय... मात्र या सगळ्यात विलिनीकरणाच्या चर्चेपासून सुनेत्रा पवार, पार्थ पवारच अनभिज्ञ असल्याची माहिती आहे.. त्यामुळे दिल्लीत काहीतरी मोठं शिजतंय का? हा सवाल आता राजकीय वर्तुळात चर्चेत आलाय...
या भेटीत राजकीय चर्चा झाली नसल्याचं पवारांच्या खासदारांकडून सांगण्यात आलंय.. मात्र, राजकारणात भेटींचे अर्थ वेगळे काढले जातात.. विशेषतः दिल्लीतल्या भेटींचे त्यातच राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे नेते एकाच वेळी दिल्लीत त्यामुळे विलिनीकरणाची चर्चा पुन्हा रंगलीय...
'20 ते 25 मिनिटं सर्व खासदारांनी चर्चा केली'
'पवारांचे खासदार कशासाठी भेटले? सस्पेन्स कायम राहील'
राज्यातील प्रश्नांसाठी पंतप्रधानांची भेट घेतल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे... मात्र महत्त्वाचा प्रश्न भेटीचा नाही. तर या भेटीची वेळ आणि दिल्लीतील इतर राजकीय हालचालींचा आहे. कारण राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाची चर्च आधीपासूनच सुरू आहे. आता या चर्चेला दिल्लीतल्या घडामोडींची जोड मिळालीय. या भेटीवरून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडूनही प्रतिक्रिया येऊ लागल्यात...
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी या भेटीगाठींबाबत संशय व्यक्त केला. डिलिमिटेशनसाठी काहीतरी प्लानिंग असावं, असं वडेट्टीवार म्हणाले. दरम्यान, 'डिलिमिटेशनसाठी पवार एनडीएसोबत जाणार नाहीत, असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
पण राजकारणात फक्त भेटी महत्त्वाच्या नसतात. भेटींची वेळही महत्त्वाची असते आणि सध्या दिल्लीमध्ये एकाच वेळी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे विलिनीकरणाच्या चर्चेने पुन्हा जोर धरलाय...
भाजपकडूनही या भेटीवर फारसं आश्चर्य व्यक्त केलेलं नाही. मोदी देशाचे पंतप्रधान असल्याने त्यांना कुणीही भेटू शकतं असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. मात्र दिल्लीतील राजकीय गाठीभेटींवरून अनेक तर्कवितर्क सुरू झालेत...
'मोदी देशाचे पंतप्रधान त्यांना कुणीही भेटू शकतं' असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी पवार पक्षाचे खासदार मोदींना भेटले यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेपासून सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार अनभिज्ञ असल्याचीही चर्चा आहे. सुनेत्रा आणि पार्थ पवार यांना वगळून तटकरे, पटेल आणि पवारांची राष्ट्रवादी यांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरु आहेत का? अशीही चर्चा आता रंगू लागलीय.. दिल्लीत भेटीगाठी वाढतायत. नेत्यांच्या हालचाली वाढतायत आणि त्याच वेळी राष्ट्रवादीच्या भवितव्याबाबत नवीन चर्चा सुरू झालीय. पडळकरांनीही दिल्लीतल्या भेटीगाठींवर भाष्य केलंय. आता बोलणं योग्य नाही, असं त्यांनी म्हटलंय... त्यांच्या या एका वाक्यातूनही दिल्लीतील राजकीय हालचालींची चर्चा अधिक गडद होतेय. राष्ट्रवादीचं विलिनीकरण हा फक्त राजकीय चर्चेचा विषय राहिलेला नाही. त्यामागे नवी राजकीय समीकरणं आहेत. सत्तेची गणितं आहेत आणि भविष्यातल्या निवडणुकांची बेरीज-वजाबाकीही आहे. त्यामुळे दिल्लीतील प्रत्येक भेटीकडे वेगळ्या नजरेने पाहिलं जातंय. राजकारणात काही प्रश्नांची उत्तरं घोषणांपूर्वीच चर्चेत येतात. सध्या राष्ट्रवादीच्या बाबतीतही तसंच काहीसं चित्र दिसतंय. दिल्लीतल्या भेटींचे धागे राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेशी जोडले जातायत. आणि म्हणूनच दिल्लीतल्या हालचाली आता महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आल्यात..