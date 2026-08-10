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राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या हालचालींना दिल्लीत वेग

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेला आता दिल्ली कनेक्शन मिळालंय.. दोन्ही राष्ट्रवादींचे बडे नेते दिल्लीत दाखल झालेत. त्यातच शरद पवार गटाच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली.. जवळपास अर्धा तास झालेल्या या भेटीत राज्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातंय. 

Published: Aug 10, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:38 PM IST
राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या हालचालींना दिल्लीत वेग

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