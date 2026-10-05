अॅपवरून कॅब, ऑटो किंवा इतर प्रवासी सेवा घेणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. प्रवासाच्या सुरुवातीपासून ते प्रवास पूर्ण होईपर्यंत महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यावर या सूचनांमध्ये भर देण्यात आला आहे. वाहनचालकाची ओळख तपासणे, मार्गात अचानक बदल झाल्यास सूचना देणे, संशयास्पद ठिकाणी वाहन जास्त वेळ थांबल्यास त्यावर लक्ष ठेवणे आणि २४ तास नियंत्रण कक्षाची व्यवस्था करणे, अशा उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक कॅबमध्ये प्रवाशाला सहज वापरता येईल अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष SOS बटन असावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. हे बटन दाबल्यानंतर संबंधित कॅब कंपनीच्या नियंत्रण कक्षाला तातडीने सूचना मिळू शकते. गरजेनुसार प्रवाशाचे सध्याचे ठिकाण आणि प्रवासाची माहितीही नियंत्रण कक्षासोबत शेअर करता येईल. आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळण्यास विलंब होऊ नये, हा यामागचा उद्देश आहे.
कॅब बुक करताना अॅपवर दाखवण्यात आलेला चालक आणि वाहन प्रत्यक्षात त्याच व्यक्तीचे आणि वाहनाचे आहे की नाही, याची खात्री करण्याची व्यवस्था असावी. त्याचबरोबर वाहनाने ठरलेल्या मार्गापासून अचानक विचलन केल्यास अॅपने नियंत्रण कक्षाला इशारा द्यावा, अशी तरतूदही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आहे. वाहन बराच वेळ संशयास्पद ठिकाणी थांबल्यास त्याचीही दखल घेण्यावर भर देण्यात आला आहे.
कॅब कंपन्यांनी चालकाला सेवेत घेण्यापूर्वी त्याची पार्श्वभूमी, पोलिस पडताळणी आणि गुन्हेगारी नोंदी तपासाव्यात, अशी सूचना करण्यात आली आहे. केवळ चालकाची प्राथमिक पडताळणी करून थांबू नये, तर वेळोवेळी पुन्हा पडताळणी करण्याचाही विचार करण्यात यावा. याशिवाय महिलांशी योग्य वर्तन, लैंगिक छळापासून बचाव, वैयक्तिक मर्यादा आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याबाबत चालकांना नियमित प्रशिक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे कॅब कंपन्यांनी पडताळणी केलेल्या महिला चालकांचा स्वतंत्र समूह तयार करण्याचा प्रयत्न करावा. उपलब्धता आणि व्यवहार्यता लक्षात घेऊन एकट्या प्रवास करणाऱ्या महिलांना अॅपवरून महिला चालकाची निवड करण्याचा पर्याय देता येईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. विशेषतः रात्रीच्या प्रवासासाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. प्रवास सुरू करताना चालकाचा फोटो तपासणे, चालक मद्य किंवा अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली नसल्याची खात्री करणे आणि प्रवासाची माहिती विश्वासू व्यक्तीसोबत शेअर करण्याची सुविधा यांचा यात समावेश होऊ शकतो.
रात्रीच्या वेळी महिलांच्या सुरक्षेसाठी कॅब कंपन्यांनी अधिक कडक देखरेख ठेवावी, अशी सूचना आहे. २४ तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष, प्रवासादरम्यान देखरेख आणि सुरक्षित ठिकाणी प्रवाशाला उतरवण्याची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच चालकाने प्रवाशाला निर्जन किंवा असुरक्षित ठिकाणी उतरवू नये, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक सूचना अंमलात आणण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आवश्यक पावले उचलावीत, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटले आहे.