/‘विद्यार्थ्यांबद्दल सरकार संवेदनशील असून...’, दिल्लीत आंदोलन सुरु असतानाच NEET पेपरफुटीवर PM मोदींचं मोठं विधान

नवी दिल्लीमधील जंतर-मंतर येथील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सोमवारी हिंसक वळण मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधील घटक पक्षांच्या बैठकीमध्ये सूचक विधान करत मित्रपक्षांसमोर मनोगत व्यक्त केलं आहे.
मोदींच्या उपस्थितीमध्ये आज मंगल मिलन बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये एनडीएमधील घटक पक्षांच्या संसदीय दलांना आमंत्रित करण्यात आलेलं. यात तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदरांनाही आमंत्रित करण्यात आलेलं. या बैठकीला संबोधित करताना मोदींनी, "तरुणांचा विश्वास संपादित करण्यासाठी काम करावं लागेल," असं मित्रपक्षांना सांगितलं. तसेच नीट पेपरफुटीनंतर नवी दिल्लीमध्ये तापलेल्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे बोलताना नरेंद्र मोदींनी, "विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत काही वाईट घडू देता कामा नये. पेपर फोडणाऱ्या आरोपींना कठोर शिक्षा दिली जाईल. सर्व आरोपींना तुरुंगात टाकलं जाईल. विद्यार्थ्यांबद्दल सरकार संवेदनशील असून पेपरफुटीवरुन राजकारण होता कामा नये," असं नमूद केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनावरुन सोमवारी विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला होता. "पंतप्रधान मोदी हे भारतातील इतिहासातील तरुणांच्या सर्वात विरोधात असलेले पंतप्रधान आहेत. ते इतके तरुणांच्या विरोधात आहेत की, ते अपयशी ठरलेल्या शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामासुद्धा घेऊ शकत नाहीत. 152 वेळा परीक्षांचे पेपर फुटले. साडेसात कोटी विद्यार्थी यामुळे प्रभावित झाले. तरीही, एकाही दोषी व्यक्तीला शिक्षा झालेली नाही. मग शिक्षा कोणाला भोगावी लागली? तर त्या कष्टाळू तरुणांना. आणि जेव्हा या विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाबाबत रास्त प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा त्यांना लाठीमार आणि अटकेचा सामना करावा लागतोय. पेपर फुटीस जबाबदार असलेले गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत, तर रास्त मुद्दे मांडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ओढत नेले जात आहे आणि मारहाण केली जात आहे. हे सरकार केवळ तरुणांच्या बाबतीत अपयशी ठरत आहे असे नाही, तर ते जाणीवपूर्वक तरुणांवर दडपशाही करत आहे," असा घणाघात राहुल गांधींनी केलेला.
महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही पंतप्रधान मोदींच्या सरकारवर निशाणा साधल्याचं दिसून आलं. राहुल गांधींनी केलेल्या टीकेचा संदर्भ देत वडेट्टीवार यांनी, "मोदी हे देशातील लोकशाही संपवणारे पंतप्रधान अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगत आहे. काल शांतता आंदोलनात लाठी चार्ज करून तरुणांना जखमी केलं गेलं. पोलीस गुंडगिरी सारखे वागत होते. जंतर-मंतर हे लोकशाही आणि देशातील जनतेच्या हक्काचे केंद्रस्थान आहे. तेथून सोनम वांगचुक यांना उचलून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. शांततामय आंदोलनाला लाठीचार्ज करून चिरडण्याची काय गरज होती? कालच्या घटनेचा निषेध करतो. आता तरुणाचा उद्रेक थांबणार नाही हे सरकारने ध्यानात घेतलं पाहिजे," असं म्हटलं आहे.