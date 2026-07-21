Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /‘विद्यार्थ्यांबद्दल सरकार संवेदनशील असून...’, दिल्लीत आंदोलन सुरु असतानाच NEET पेपरफुटीवर PM मोदींचं मोठं विधान

‘विद्यार्थ्यांबद्दल सरकार संवेदनशील असून...’, दिल्लीत आंदोलन सुरु असतानाच NEET पेपरफुटीवर PM मोदींचं मोठं विधान

जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला सोमवारी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हिंसक वळण मिळाल्यानंतर आज मोदींनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 21, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:33 AM IST
‘विद्यार्थ्यांबद्दल सरकार संवेदनशील असून...’, दिल्लीत आंदोलन सुरु असतानाच NEET पेपरफुटीवर PM मोदींचं मोठं विधान
Image Credit: मोदींनी मित्रपक्षांच्या बैठकीत केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘विद्यार्थ्यांबद्दल सरकार संवेदनशील असून...’, दिल्लीत आंदोलन सुरु असतानाच NEET पेपरफुटीवर PM मोदींचं मोठं विधान
NDA1 min ago
2
amit thackeray38 min ago
3
Mumbai local train update41 min ago
4
Virat Kohli1 hr ago
5
PM Modi1 hr ago