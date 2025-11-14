English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एनडीएच्या वादळात महागठबंधन उडालं, कोणत्या पक्षाला किती जागा?कोणत्या कारणांमुळे NDAचा विजय?

बिहारमध्ये एनडीएनं पुन्हा एकदा झेंडा फडकवलाय. महागठबंधनला धूळ चारत एनडीएनं ऐतिहासिक बहुमत मिळवलंय.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 14, 2025, 09:45 PM IST
Bihar Vidhan Sabha Election 2025 : बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएनं ऐतिहासिक विजय मिळवत महागठबंधनला धूळ चारलीय. बिहारच्या जनतेनं पुन्हा एकदा मोदी आणि नितीश कुमारांवर विश्वास ठेवत एनडीएच्या झोळीत भरभरून मतं टाकली आहेत. तेजस्वी यादवची आरजेडी आणि काँग्रेसला या निवडणुकीत मोठा धक्का बसलाय.

आरजेडीला 2020च्या तुलनेत निम्म्यापेक्षाही कमी जागा मिळाल्या आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेसचाच तर थेट सुपडासाफच झालाय. एनडीएला बिहार निवडणुकीत 201 जागा मिळाल्या आहेत. तर महागठबंधनला केवळ 36 जागांवर विजय मिळवता आलाय. इतर पक्षांना केवळ 6 जागांवर विजय मिळवता आलाय.

कोणत्या पक्षाला किती जागा?  

बिहारमध्ये सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवत भाजप सर्वात मोठा भाऊ ठरलाय. भाजपचा 90 जागांवर विजय झालाय तर त्यानंतर त्यांचाच मित्रपक्ष जेडीयू दोन नंबरचा पक्ष ठरलाय. जेडीयूला 83 जागा मिळाल्या आहेत. लोजपाला 19, आरजेडीला 26 आणि काँग्रेसला केवळ पाचच जांगा जिंकता आल्या आहेत. एनडीएच्या विजयमागे अनेक मोठी कारणं आहेत. निवडणुकीआधी एनडीएनं दिलेल्या आश्वासानांचा त्यांना मोठा फायदा झाला.

कोणत्या कारणांमुळे NDAचा विजय?  

निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेची घोषणा केली, महिलांच्या खात्यात 10 हजार रुपये जमा केल्याचा फायदा. बिहारच्या 38 जिल्ह्यांपैकी 37 जिल्ह्यांमध्ये महिलांचं मतदान पुरुषांपेक्षा जास्त, फक्त पाटण्यातच पुरुषांनी महिलांपेक्षा जास्त मतदान केलं. JDU-BJPचे हक्काच्या मतदारसंघात कोइरी-कुर्मी, मागास आणि सवर्ण मतांची एकजूटीचाही एनडीएला फायदा. NDAचा 'पाच पांडव' फॉर्म्युला जनतेला भावला, अंतर्गत कलहाचा महागठबंधनला फटका.

'जंगल राज'चा डाग मिटवण्यात RJDला अपयश, सीमांचलमध्ये एमआयएमचं मुस्लीम कार्ड चाललं नाही. दरम्यान महागठबंधनाला निवडणुकीत कशाचा फटका बसला पाहुयात.

महागठबंधनला कशाचा फटका? 

अखेरपर्यंत जागावाटपाचा घोळ कायम असल्यानं निवडणुकीत महागठबंधलना फटका बसला. बिहारमध्ये एनडीएनं केलेल्या बेरजेच्या राजकारणाचा महागठबंधनला मोठा तोटा. 11 जागांवर मैत्रीपूर्ण लढती झाल्यानं महागठबंधनला या जागांवर मोठा फटका बसला. लालू प्रसाद यादवांचा काळ बिहारमध्ये जंगलाराज म्हणून ओळखला जातो, जंगलराजचा मुद्दा लावून धरल्याचा महागठबंधनला फटका.

राहुल गांधी, तेजस्वी यादवांच्या सभांमध्ये गर्दी, प्रत्यक्षात मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली. चिराग पासवान यांच्या लोजपाला देखील मोठं यश मिळालं आहे, एनडीएवर जनतेनं विश्वास दाखल्याचं लोजपाचे चिराग पासवान यांनी म्हटलंय.. तर मतदान यादी आणि ईव्हीएमधील हेराफेरीमुळे एनडीएला विजय मिळाल्याचा आरोप दिग्विजय सिंग यांनी केलाय.

'बिहारच्या निवडणुकीत गोलमाल'

चिराग पासवन, अध्यक्ष, लोजप एनडीएला बिहारच्या जनतेनं मोठं यश मिळवून दिलं, सर्वांचे आभार. दिग्विजय सिंग, नेते, काँग्रेस माझा संशय खरा, मतदान यादीत घोळ आणि ईव्हीएममध्ये हेराफेरी. बिहारमध्ये महागठबंधनचा दारूण पराभव झाल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी राहुल गांधींवर सडकून टीका केलीय.. तर 90 टक्के जनता एका पक्षामागे कशी राहू शकते?, बिहारच्या निवडणुकीत गोलमाल झाल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय.

2020च्या निवडणुकीच्या तुलनेत महागठबंधला फटका तर एनडीएला मोठा फायदा झालाय. 2020 मध्ये भाजपला 74 जागा मिळाल्या होत्या, जेडीयूला 43 जागा मिळाल्या होत्या.  तर यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला 90 तर जेडीयूला 83 जागा मिळाल्या आहेत.  तर तिकडे महागठबंधनमधील आरजेडीला 2020 मध्ये 75 जागा मिळाल्या होत्या तर काँग्रेसला 19 जागा, मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत आरजेडीला 26 तर काँग्रेसला 06 जागा मिळाल्या आहेत.

महाराष्ट्राप्रमाणे बिहारमध्येही लाडक्या बहिणींचा मोठा इम्पॅक्ट पाहायला मिळाला. बिहारमध्ये एनडीएची त्सुनामी आली आणि या त्सुनामीत महागठबंधनचा सुपडासाफ झाला. नितीश कुमार आणि मोदींच्या जादूपुढे तेजस्वी यादव, राहुल गांधींचा करिश्मा फिका पडला. बिहारच्या राजकारणात एनडीएनं त्यांचा झेंडा फडकवला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

