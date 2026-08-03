/मोदी सरकारची 450 अब्ज रुपयांची मोठी योजना! चीन आणि पाकिस्तान हैराण; काय आहे हा जबरदस्त प्लॅन

देशाच्या सीमा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी मोदी सरकार 450 अब्ज रुपयांची एक मोठी योजना राबवत आहे. या उपक्रमांतर्गत, आंतरराष्ट्रीय सीमांलगत रेल्वे पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्याशी असलेल्या सीमांलगत धोरणात्मक संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) सुधारणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढील 18 ते 24 महिन्यांत पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. या कालावधीत पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आसाम आणि ईशान्येकडील अनेक राज्यांमध्ये नवीन रेल्वे मार्ग टाकणं, प्लॅटफॉर्म बांधणं आणि रेल्वे जाळे सुधारणं यांसारखी कामं केली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, पुढील दोन वर्षांसाठी नियोजित रेल्वे पायाभूत सुविधांवरील एकूण खर्चापैकी सुमारे 22 टक्के हिस्सा या सीमावर्ती राज्यांसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे.
ही गुंतवणूक दुहेरी वापराची पायाभूत सुविधा निर्माण करेल; यामुळे सामान्य जनतेसाठी रेल्वे प्रवास सुलभ होईलच, शिवाय लष्करी रसद (लॉजिस्टिक्स) पोहोचवण्यासही मदत होईल. ऐतिहासिकदृष्ट्या अविकसित असलेल्या सीमावर्ती भागांमधील संपर्क व्यवस्था सुधारून, हा प्रकल्प हिमालय, सिलीगुडी कॉरिडॉर आणि ईशान्येकडील राज्यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये उच्च-क्षमतेचे आणि सर्व हवामानांत कार्यरत राहणारे रेल्वे जाळे बळकट करेल. यामुळे सैन्य तैनात करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळ्यांची कार्यक्षमता व लवचिकता वाढेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवेदनशील क्षेत्रांमधील संपर्क व्यवस्थेला सातत्यानं प्राधान्य दिलं आहे. यामध्ये पाकिस्तान सीमेजवळील 1450 किलोमीटर लांबीच्या नवीन रस्त्यांचे बांधकाम आणि डोकलामजवळील पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी, त्यांनी काश्मीर खोऱ्याला देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणाऱ्या जगातील सर्वात उंच रेल्वे पुलाचे उद्घाटन केले. गेल्या दशकात, ईशान्य भारतात सुमारे 1700 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गांची भर पडली आहे.
सीमावर्ती भागांमधील धोरणं बळकट करण्यासाठी भारताने आपल्या ईशान्येकडील प्रदेशांमधील 'ॲडव्हान्स्ड लँडिंग ग्राऊंड्स'सारख्या हवाई सुविधा पुन्हा कार्यान्वित केल्या आहेत. 1962 पासून या सुविधा निष्क्रिय होत्या आणि आता त्या हेलिकॉप्टर्स व लष्करी विमानांच्या वापरासाठी सज्ज केल्या जात आहेत.
दरम्यान, 2017 मधील डोकलाम येथील लष्करी तणावानंतर चीननेही आपल्या तयारीला वेग दिला आहे. चीनने हवाई पट्ट्या (airfields) आणि हेलिपोर्ट्स यांसारख्या दुहेरी वापराच्या (नागरी व लष्करी) पायाभूत सुविधांची उभारणी केली असून, यामुळे 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी'ची लष्करी हालचाल करण्याची क्षमता वाढली आहे.
सीमावर्ती भागातील दळणवळण सुविधांच्या विकासावर अशावेळी भर दिला जात आहे, जेव्हा भारत आपल्या संवेदनशील सीमांवरील धोरणाचे पुनरावलोकन करत आहे. सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या संघर्षानंतर चीनसोबतचे संबंध स्थिरावले आहे. दरम्यान गेल्या वर्षी पाकिस्तानसोबत संघर्ष झाला होता आणि 2024 मध्ये बांगलादेशात निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे तिथल्या पूर्वीच्या स्थिर भागीदारीत गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, रेल्वे क्षेत्रातील ही गुंतवणूक भारताच्या व्यापक सुरक्षा रणनीतीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग ठरते.