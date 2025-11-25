English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
निळ्या ड्रममध्ये पतीचा मृतदेह लपवणाऱ्या मुस्कानची लेक 6 वर्षे कारागृहातच राहणार? कारण...

Neela Drum Muskan Daughter Radha : मुस्कानची मुलगी राधा बालपणीचे पहिले 6 वर्षे कारागृहातच राहणार आहे. महिला कैदीच्या मुलांबाबत भारताचा कायदा काय सांगतो? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 25, 2025, 04:13 PM IST
निळ्या ड्रममध्ये पतीचा मृतदेह लपवणाऱ्या मुस्कानची लेक 6 वर्षे कारागृहातच राहणार? कारण...

पतीची हत्या करून त्याचे अवशेष निळ्या ड्रममध्ये भरल्याच्या आरोपाखाली मेरठ जिल्हा कारागृहात तुरुंगात असलेल्या 28 वर्षीय मुस्कानने एका मुलीला जन्म दिला आहे. तिने तिचे नाव राधा ठेवले आहे. दुर्दैवाने, राधाचे डोळे घरात, रुग्णालयात किंवा आनंदी अंगणात नाही तर एका कठोर तुरुंगाच्या चार भिंतींच्या आत उघडले. मुस्कानची लेक पुढील सहा वर्षे तुरुंगातच राहणार आहे. आता हेच राधाचे घर, तिचे खेळाचे मैदान आणि तिचे संपूर्ण छोटेसे जग बनेल. राधा गुन्हेगार नाही, परंतु या लहान मुलीला तिच्या आयुष्याचे पहिले सहा वर्षे तिच्या आई मुस्कानसोबत तुरुंगात घालवावे लागतील. भारतीय कायद्यानुसार, महिला कैद्याच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाला जास्तीत जास्त सहा वर्षे तुरुंगात राहण्याची परवानगी आहे. त्यानंतर, आईच्या उर्वरित शिक्षेची पर्वा न करता, मुलाला कायमचे तुरुंगातून सोडले जाते. या संदर्भातील कायदेशीर नियम काय आहेत, हे समजून घेऊया?

भारतातील महिला कैद्याच्या पोटी जन्मलेल्या मुलासाठीचे नियम स्पष्ट आणि सुसंगत आहेत. हे कायदे अनेक ठिकाणी आधारित आहेत. जसे की तुरुंग कायदा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मार्गदर्शक तत्त्वे, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल २०१६.

तुरुंगात जन्मलेले मूल त्याच्या आईसोबत किती काळ राहू शकते?

भारतात, मूल 6 वर्षांचे होईपर्यंत फक्त त्याच्या आईसोबत तुरुंगात राहू शकते. ही मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (आर.डी. उपाध्याय विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य २००६) आणि मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल 2016 मध्ये निश्चित केली आहे. याचा अर्थ असा की मुस्कानची मुलगी राधा तिच्यासोबत जिल्हा कारागृहात फक्त 6 वर्षे राहू शकते.

तुरुंगात जन्मलेल्या मुलांचे काय हक्क आहेत?

- तुरुंगात असूनही, मुलाला गुन्हेगार मानले जात नाही आणि म्हणूनच त्यांना अनेक विशेष हक्क आहेत. जसे की आरोग्याचा अधिकार. या अंतर्गत, तुरुंग प्रशासनाने लसीकरण, नियमित आरोग्य तपासणी, पौष्टिक अन्न, दूध, फळे आणि औषध प्रदान केले पाहिजे.

- शिक्षणाचा अधिकार. ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांना अंगणवाडी सुविधा, शालेयपूर्व शिक्षण आणि त्यांच्या वयानुसार खेळण्याचा आणि शिकण्याचा अधिकार आहे आणि हे तुरुंगाच्या आवारात अनिवार्य आहेत.

-तिसरे, ओळख आणि आदराचा अधिकार. या अंतर्गत, मुलाची वेगळी ओळख राखली जाते; आरोपीचे मूल म्हणून लेबल लावून त्यांचा अपमान केला जाऊ शकत नाही.

-चौथे, त्यांच्या आईपासून वेगळे न करणे. 6 वर्षांच्या आधी मुलाला त्याच्या आईपासून वेगळे करता येत नाही. 

-पाचवे, त्यांच्यासाठी सुरक्षित आणि अनुकूल वातावरण. मुलाला बॅरेक किंवा लॉकअपमध्ये ठेवता येत नाही. स्वतंत्र आई आणि बाल वॉर्ड अनिवार्य आहे.

6 वर्षांनंतर काय होते?

जेव्हा मूल सहा वर्षांचे होते तेव्हा त्यांना तुरुंगातून कायमचे सोडले जाते. त्यांना त्यांच्या जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे सोपवले जाते. जर कुटुंब उपलब्ध नसेल, तर बाल कल्याण समिती मुलाला बाल संरक्षण गृह, पालकत्व किंवा दत्तक योजनेअंतर्गत सुरक्षित ठिकाणी पाठवते. आणि आणखी एक गोष्ट, या काळात, आईच्या शिक्षेत कोणतीही नवीन शिक्षा जोडली जात नाही. मुलाला सोडल्यानंतरही, आई तिची मूळ शिक्षा भोगत राहते.

सहा वर्षांच्या वयाच्या आधी मुलाला सोडता येईल का?

कायद्यानुसार तसे करता येईल. परंतु जर आईला सोडायचे असेल किंवा मुलाला तिच्या कुटुंबाकडे पाठवण्याची विनंती केली असेल आणि डॉक्टर/अधिकाऱ्याने अहवाल दिला असेल की तुरुंगातील वातावरण मुलासाठी अनुकूल नाही. अशा परिस्थितीत, मुलाला कधीही त्याच्या कुटुंबाकडे किंवा CWCकडे सोडता येते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

