असह्य यातना, स्तनही कापले तरी चकार शब्द बोलली नाही; भारतातील पहिल्या महिला गुप्तहेराविषयी माहित आहे का?

Neera Arya: भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात अनेक पराक्रमी स्त्री-पुरुषांनी आपले प्राण अर्पण केले, परंतु त्यातील अनेकांची नावे इतिहासाच्या मुख्य प्रवाहात फारशी दिसत नाहीत. अशाच एका धाडसी स्त्रीचे नाव म्हणजे Neera Arya. त्यांना आजाद हिंद फौजची पहिली महिला गुप्तहेर म्हणून ओळखले जाते. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात त्यांनी देशासाठी अत्यंत कठीण निर्णय घेतले आणि स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय भूमिका बजावली. त्यांचे आयुष्य संघर्ष, देशप्रेम, असह्य वेदना आणि त्यागाने भरलेले होते. मात्र त्यांच्या जीवनातील काही घटनांनी त्यांना भारतीय इतिहासात वेगळी ओळख मिळवून दिली.
नीरा आर्य यांचा जन्म 5 मार्च 1902 रोजी उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यातील खेकडा या गावात झाला. त्यांचे वडील सेठ छाजूमल हे प्रतिष्ठित व्यापारी होते. त्या काळात भारत ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता आणि स्वातंत्र्याची चळवळ हळूहळू वेग घेत होती. लहानपणापासूनच नीरा आर्य यांना देशासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणा मिळाली.
तरुण वयात त्यांनी विविध स्वातंत्र्य चळवळींमध्ये सहभाग घेतला. घरची परिस्थिती सुस्थितीत असली तरी त्यांच्या मनात देशासाठी काहीतरी मोठे करण्याची भावना होती. पुढे त्यांच्या आयुष्यातील काही निर्णयांनी त्यांना इतिहासातील धाडसी महिलांमध्ये स्थान मिळवून दिले.
नीरा आर्य यांचा विवाह ब्रिटिश भारतात तपास अधिकारी म्हणून काम करणारे श्रीकांत जयरंजन दास यांच्याशी झाला. मात्र लग्नानंतर त्यांच्या आयुष्यात विचारांचा संघर्ष सुरू झाला. कारण त्यांच्या पतींची नोकरी ब्रिटिश सरकारसाठी होती, तर नीरा आर्य स्वातंत्र्याच्या बाजूने ठाम उभ्या होत्या.
देशभक्तीच्या भावनेमुळे त्यांनी पुढे Indian National Army म्हणजेच आजाद हिंद फौजमध्ये प्रवेश केला. या सैन्यातील महिलांसाठी तयार करण्यात आलेल्या Rani Jhansi Regiment मध्ये त्या सैनिक म्हणून सामील झाल्या. या रेजिमेंटची प्रेरणा आणि नेतृत्व Subhas Chandra Bose यांनी दिले होते.
आजाद हिंद फौजमध्ये काम करत असताना नीरा आर्य गुप्त माहिती गोळा करण्याचे काम करू लागल्या. त्याच दरम्यान ब्रिटिश सरकारला नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना अटक करण्यासाठी त्यांची माहिती मिळवायची होती. नीरा यांच्या पतीला नेताजींची गुप्त माहिती मिळवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
एका प्रसंगी नेताजींवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. त्या वेळी नीरा आर्य यांनी देशाला प्राधान्य देत अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आणि आपल्या पतीला रोखण्यासाठी त्यांच्यावरच हल्ला केला. या घटनेमुळे नेताजींचा जीव वाचल्याचे सांगितले जाते. तर चाकूचा वार सपासप झाल्याने त्यांच्या पतीचा मृत्यू झाला.
ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या हत्येच्या आरोपाखाली नीरा आर्य यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. तुरुंगात त्यांना अमानुष छळ सहन करावा लागला. त्यांच्याकडून नेताजींबद्दल माहिती मिळवण्याचा वारंवार प्रयत्न झाला, पण त्यांनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला.
त्यांना मानसिक त्रास दिला गेला. इंग्रजांच्या अमानवीय व्यव्हाराची सीमा पहा त्यांनी नीरा आर्य यांचे स्तन कापले. सखळीशी बांधून ठेवले. तुरंगात डांबले मात्र त्या चकार शब्द बोलल्या नाहीत अखेर त्यांना काळ्यापाणीची शिक्षा ठोठावली. स्वातंत्र्यानंतर त्यांची सुटका झाली. पुढील आयुष्य त्यांनी हैदराबादमध्ये एका झोपडीत काढले. त्या भारतीय लढ्यातील एक महत्त्वाच्या सनानी हत्या मात्र अखेचे दिवस त्यांनी रस्त्यावर फूले विकण्याचे काम केले. 1998 मध्ये त्यांचे निधन झाले. तुम्हाला काय वाटतं त्यांचा इतिहास जगा समोर यायला हवा की नाही? अजकालच्या तरुणांना तो कळावा की नाही?