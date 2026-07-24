Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /एकीकडे आंदोलनं सुरु असतानाच दुसरीकडे NEET Paper Leak प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुटला! CBI म्हणाली, पुरावेच नाहीत

एकीकडे आंदोलनं सुरु असतानाच दुसरीकडे NEET Paper Leak प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुटला! CBI म्हणाली, पुरावेच नाहीत

देशातील अनेक भागांमध्ये नीट पेपरफुटीसंदर्भात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असतानाच दुसरीकडे कोर्टात सीबीआयची नाचक्की झाली असून नीट पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपी सुटला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 24, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:31 PM IST
एकीकडे आंदोलनं सुरु असतानाच दुसरीकडे NEET Paper Leak प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुटला! CBI म्हणाली, पुरावेच नाहीत
Image Credit: सीबीआयची कोर्टात नाचक्की झाली (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
विद्यार्थी आंदोलनावर भारतीय कर्णधार शुभमन गिलची पोस्ट, पाहा नेमकं काय म्हणाला?
Shubman Gill7 min ago
2
maharashtra12 min ago
3
Strait of Hormuz33 min ago
4
NCP Merger34 min ago
5
Asian Games 20261 hr ago