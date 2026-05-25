/NEET परीक्षेसाठी किती तास अभ्यास करावा? AIR-1 तन्मय गुप्ताने सांगितले सिक्रेट वेळापत्रक आणि स्ट्रॅटर्जी!

NEET AIR-1 Secret: देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET पुन्हा घेण्याचा निर्णय झाल्यानंतर लाखो विद्यार्थ्यांवर तणावाचं मोठं सावट आहे. पेपरफुटी प्रकरणामुळे परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आता 21 जूनला पुन्हा परीक्षा होणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम, भीती आणि मानसिक थकवा वाढला आहे. अशा परिस्थितीत NEET AIR-1 डॉ. तन्मय गुप्ता यांनी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या अभ्यास टिप्स सध्या चर्चेत आहेत. त्यांच्या अनुभवातून अभ्यास, मानसिक संतुलन आणि टाइम मॅनेजमेंटबाबत महत्त्वाचे धडे समोर आले आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सतत पेपरफुटी, रद्द परीक्षा किंवा सोशल मीडियावरील चर्चांमध्ये गुंतून राहिल्यास विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास ढासळतो, असे तन्मय गुप्ता यांनी स्पष्ट सांगितलं. “जे बदलू शकत नाही त्यावर वेळ घालवू नका.” उरलेल्या कमी वेळेत अभ्यासावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणं हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे. सतत नकारात्मक बातम्या पाहिल्याने मानसिक ताण वाढतो आणि अभ्यासाची लय तुटते. त्यामुळे मोबाईल आणि सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक असल्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
टॉपर तन्मय यांच्या मते, परीक्षेच्या काही आठवडे आधी नवीन टॉपिक्स शिकण्यापेक्षा आधी केलेला अभ्यास मजबूत करणं अधिक महत्त्वाचं असतं. मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवणं, कमजोर भागांची यादी तयार करणं आणि त्या भागांवर जास्त मेहनत घेणं ही प्रभावी स्ट्रॅटर्जी आहे. ज्या विषयांमध्ये आत्मविश्वास आहे ते सतत पुन्हा पुन्हा वाचण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा, जिथे चुका होतात तिथे लक्ष देणं आवश्यक आहे. त्यांनी दररोज किंवा एक दिवसाआड मॉक टेस्ट देण्याचा सल्लाही दिला.
अनेक विद्यार्थी जास्त तास अभ्यास केल्याशिवाय यश मिळत नाही असं मानतात. मात्र तन्मय गुप्ता यांनी हा गैरसमज फेटाळला. त्यांनी सांगितलं की ते स्वतः दररोज साधारण 8 ते 10 तास अभ्यास करत होते. जबरदस्तीने जास्त वेळ बसण्यापेक्षा लक्षपूर्वक आणि सातत्याने अभ्यास करणं अधिक उपयुक्त ठरतं. थकवा जाणवला की ते मॉक टेस्ट देत असत. त्यामुळे अभ्यासातील कमतरता समजून घेता येत होती आणि एकाग्रताही वाढत होती.
कोविड काळात NEET परीक्षा देताना उकाडा आणि मास्कमुळे मोठं आव्हान होतं, असं तन्मय यांनी सांगितलं. त्यामुळे त्यांनी घरीच परीक्षा केंद्रासारखी परिस्थिती तयार केली होती. एसी बंद करून आणि मास्क घालून मॉक टेस्ट देण्याचा त्यांनी सराव केला. यामुळे प्रत्यक्ष परीक्षेदिवशी त्रास कमी झाला. विद्यार्थ्यांनी फक्त आरामदायी वातावरणात अभ्यास न करता, खऱ्या परीक्षेसारखा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न करावा, असा महत्त्वाचा सल्ला त्यांनी दिला.
तन्मय यांनी त्यांच्या पेपर सोडवण्याच्या पद्धतीबाबतही माहिती दिली. त्यांनी सुरुवातीला Biology साठी सुमारे 50 मिनिटं, Chemistry साठी 30 ते 35 मिनिटं आणि Physics साठी जास्त वेळ राखून ठेवला होता. Biology पटकन पूर्ण करून कठीण विषयांसाठी वेळ वाचवणं ही त्यांची रणनीती होती. त्यांच्या मते, NEET मध्ये फक्त अभ्यास पुरेसा नसतो; योग्य टाइम मॅनेजमेंटमुळेच गुणांमध्ये मोठा फरक पडतो.