NEET Exam: 4 दिवसांत 3 गुणवंत विद्यार्थ्यांनी आयुष्य संपवलं; 'NEET' मधून मुक्तीची मागणी पुन्हा ऐरणीवर

राष्ट्रीय पात्रता निम-प्रवेश परीक्षाच्या आयोजनातील गोंधळ आणि ऐनवेळी घोषित करण्यात आलेल्या पुनरपरीक्षेच्या प्रचंड मानसिक दबावामुळे तामिळनाडूत एकामागून एक धक्कादायक घटना समोर आल्या आहेत. 21 जून रोजी झालेल्या पुनरपरीक्षेच्या अवघ्या चार दिवस आधी राज्यातील तीन वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतून तीन गुणवंत विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या तणावातून आत्महत्या केल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. सेलम, धरमपुरी आणि कृष्णगिरी या जिल्ह्यांमध्ये घडलेल्या या घटनांमुळे संपूर्ण राज्यात तीव्र संताप आणि हळहळ व्यक्त होत आहे. पेपरफुटीच्या आरोपानंतर रद्द झालेली परीक्षा पुन्हा देण्याच्या चिंतेने या विद्यार्थ्यांचा बळी घेतला आहे.
या वेदनादायी घटनांमध्ये प्राणाची आहुती देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा जीवनप्रवास अत्यंत संघर्षमय होता. सेलम जिल्ह्यातील रहिवासी असणारी १९ वर्षीय एस. गोपिका मागील दोन वर्षांपासून कोणत्याही महागड्या कोचिंगशिवाय स्वतःच अभ्यास करत होती. तिच्या वडिलांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे तिला खाजगी क्लासेस परवडणारे नव्हते. सलग तिसऱ्यांदा परीक्षेला सामोरे जाताना वाढलेल्या काठिण्य पातळीमुळे ती प्रचंड नैराश्यात होती. दुसरी घटना धरमपुरी येथील १९ वर्षीय आर. रोशिनी हिच्याबाबत घडली, जी परीक्षा केंद्राच्या भीतीने ग्रासली होती. तर कृष्णगिरी येथील २० वर्षीय सी. वेत्री आनंदन याने आधीच्या परीक्षेत चांगले गुण मिळतील अशी आशा ठेवली होती, परंतु परीक्षा रद्द झाल्याने त्याचा धीर सुटला.
कृष्णगिरी येथील वेत्री आनंदन याच्या खोलीतून पोलिसांनी एक हृदयद्रावक सुसाईड नोट जप्त केली आहे. यात त्याने लिहिले आहे की, "गेल्या महिनाभरापासून नीट परीक्षेच्या भीतीपोटी मी नीट झोपू शकलो नाही. पुन्हा अपयशी ठरण्याच्या भीतीमुळेच मी हे टोकाचे पाऊल उचलत आहे. आई, बाबा, दादा मला माफ करा." या शब्दांमधून स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनातील तीव्र भीती आणि मानसिक कोंडी स्पष्टपणे अधोरेखित होते. याशिवाय, निलगिरी येथील कुन्नूरमध्ये आणखी एका १८ वर्षीय विद्यार्थिनीने परीक्षेच्या दिवशी सकाळीच आत्महत्येचा प्रयत्न केला असून, सध्या तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
या लागोपाठ झालेल्या मृत्यूंमुळे तामिळनाडूतील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. सत्ताधारी द्रमुक (DMK) पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेने केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणाचा आणि भाजपचा निषेध करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. 'नीट' मुळे गरीब आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप तामिळनाडूतील प्रादेशिक पक्षांकडून सातत्याने केला जात आहे. पीएमके (PMK) नेते अंबुमणी रामदास आणि व्हीसीके (VCK) प्रमुख थोल थिरुमावलवन यांनी तामिळनाडू सरकारला तात्काळ कायदेशीर पावले उचलून राज्याला 'नीट' मधून कायमची मुक्ती (Exemption) मिळवून देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
मे महिन्यापासून देशभरात 'नीट' च्या अनिश्चिततेमुळे आणि गोंधळामुळे तब्बल १२ हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक आकडेवारी आहे. परीक्षांच्या वारंवार बदलणाऱ्या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ परीक्षा पद्धती बदलून चालणार नाही, तर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेने पालकांच्या आणि समाजाच्या अपेक्षांचे ओझे कमी करून विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार देणारी यंत्रणा उभारण्याची वेळ आता आली आहे.